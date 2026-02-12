Hotel Hof Weissbad

Pop-up Restaurant "Genusswerkstatt"

Die Lernenden des Resort Hof Weissbad führen vom Dienstag, 10. Februar bis Samstag, 7. März 2026 erstmals ein Restaurant in Eigenregie für unsere Hotelgäste. Die Abteilungen Küche, Service und Hauswirtschaft sind von der Menüplanung über den Einkauf, die Serviceeinteilung, Tisch- und Raumdekoration, Vermarktung sowie für die Organisation vor und hinter der Kulisse selbst verantwortlich.

Als Location dient das Hofhaus mit Showküche, welches Platz für bis zu 12 Gäste bietet. Von Dienstag bis Samstag jeweils ab 18 Uhr ist das «PopUp Restaurant» geöffnet.

Genusswerkstatt im Resort Hof Weissbad

Die Lernenden des Resort Hof Weissbad durften ihre ersten Gäste begrüssen und bestanden mit Bravour. Die Jungbrigade um Martina Wick-Knaus und Ronja Furrer, Ausbilderin im Resort Hof Weissbad, überzeugte mit durchdachter Organisation, viel Herzblut bei der Planung und hoher Qualität in der Ausführung. Typisch für das Resort Hof Weissbad: die ehrliche Herzlichkeit, die die gesamte Brigade den Gästen zukommen lässt.

Noch bis Samstag, 7. März 2026 können die Künste der Lernenden aus den Abteilungen Küche, Service und Hauswirtschaft genossen werden: von der Menüplanung über den Einkauf, die Serviceeinteilung, Tisch- und Raumdekoration, Vermarktung sowie bei der Organisation vor und hinter der Kulisse.

Als Location dient das Hofhaus mit Showküche, welches Platz für bis zu 12 Gäste bietet. Von Dienstag bis Samstag jeweils ab 18 Uhr ist das «PopUp Restaurant» geöffnet. Es wird ein Apéritif serviert, bevor das Abendessen um 19 Uhr startet. Externe Gäste sind auf Anfrage und nach Verfügbarkeit jederzeit willkommen.

Geniessen Sie die gemütliche Atmosphäre im Hofhaus und freuen Sie sich auf die gewohnt hohe Qualität der Speisen. Lassen Sie sich überraschen von der Kreativität der jungen Brigade.

