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Heissestes Festival Ever: Summerstage Basel 2026

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Summerstage 2026 war das bisher heisseste Festival Basels. Einige Tausend Menschen genossen die heissen Tage mit musikalischen Leckerbissen am See im Park im Grünen.

Summerstage 2026 endet heute Abend, Samstag, 27. Juni 2026, mit Trauffer, der endlich wieder Station in Basel macht. Der Abend wird von den Lokalmatadoren Les Touristes eröffnet.

Den Auftakt machte am Donnerstag, 25. Juni, ein besonderes Highlight: Das Sinfonieorchester Basel brillierte unter der Leitung von Dirigent und Showmaster Robert Emery «A Classic Summer Night – A Journey from Classic to Pop» – eine spektakuläre Reise durch 300 Jahre Musikgeschichte, von Mozart und Gershwin bis Queen und Ed Sheeran. Einzigartige Stimmen, ein erstklassiges Orchester und das umtriebige Talent von Robert Emery machten diesen Abend unvergesslich, besonders im zweiten Teil: Ein Feuerwerk der grössten Hits.

Am gestrigen Freitag standen zwei Legenden der britischen Rockgeschichte auf der Bühne: Manfred Mann's Earth Band – Manfred Mann höchstpersönlich mit einem weiteren Gründungsmitglied Mick Rogers und Robert Hart (ex Bad Company) – sowie Uriah Heep, eine der wenigen Bands, die ein halbes Jahrhundert überdauert haben und mit über 40 Millionen verkauften Tonträgern zu den Ikonen des melodischen Hard Rock zählen. Kurz vor Schluss erklang ihre Hymne «Lady in Black» im Park im Grünen. Den Abend eröffnet hatten die Basler «A Head On Fire».

Etwas Wind, ein kühler See, die Wasserfontäne und der Schatten der Bäume haben zu etwas Abkühlung beigetragen, so dass das friedliche und zufriedene Publikum trotz der Hitze die attraktiven Konzerte geniessen konnte. Der Rest war einfach nur hot, hot, hot.

Stephan Graf

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