Fondue Alp neu in Zürich Altstetten

Das beliebte Pop-up Fondue Chalet, auf dem Grossmünsterplatz zieht für diese Saison zur Elsässer Markthalle in den Kreis 9. Wer jetzt noch Fondue-Plätze sucht, hat Glück.

Nach über zehn erfolgreichen Jahren im Zürcher Niederdorf zieht die Fondue Alp für diese Wintersaison in den Kreis 9. Das charmante Pop-up Fondue Chalet, das in den vergangenen Jahren direkt beim Grossmünster zum festen Bestandteil der Zürcher Winterszene geworden ist, empfängt seine Gäste ab dem 14. November 2025 neu auf dem Werkstadtareal bei der Elsässer Markthalle in Altstetten.

Aufgrund des Standortwechsels konnten Reservationen in diesem Jahr etwas später als gewohnt entgegengenommen werden – deshalb sind aktuell noch einige der begehrten Fondue-Plätze verfügbar, die sonst bereits im September ausgebucht sind. Wer sich also rechtzeitig einen Platz sichern möchte, hat jetzt die Gelegenheit dazu.

Neuer Standort wegen Bauarbeiten am Grossmünsterplatz

Der Grund für den Standortwechsel: Bauarbeiten auf dem Grossmünsterplatz machen den bisherigen Standort in diesem Winter nicht nutzbar. Eine intensive Suche nach einer geeigneten Alternative im Niederdörfli blieb erfolglos.

„Nach dem Wegfall unseres Standorts beim Grossmünster war die Suche nach einer passenden Lösung im Niederdörfli nicht einfach. Umso mehr freut es uns, dass wir mit dem Areal bei der Elsässer Markthalle einen neuen, stimmungsvollen Platz gefunden haben“, sagt Micha Federle, Inhaber der Pointbreak Group, die das Fondue Chalet betreibt. „Wir können unseren Gästen so weiterhin das gewohnte Alpenfeeling mitten in Zürich bieten, einfach in einem neuen Quartier.“

Werkstadt Zürich - die urbane Kreativstätte

Das Werkstadt Areal in Altstetten hat sich in den letzten Jahren zu einem lebendigen Treffpunkt für kreative Köpfe und lokale Manufakturen entwickelt. Hier sind unter anderem bekannte Zürcher Brands wie Soeder, ViCAFE, Bierwerk Züri oder Neumühle zuhause – und verleihen dem Areal einen authentischen, urbanen Charme. Die Fondue Alp fügt sich mit ihrem gemütlichen Chalet-Ambiente perfekt in dieses Umfeld ein und lädt dazu ein, das Areal vor dem Fondueplausch noch zu erkunden und neue Lieblingsorte zu entdecken.

Fondue-Genuss, Afterwork-Apéro & mehr

In diesem Jahr öffnet die Fondue Alp jeweils am Abend ihre Türen, ideal für einen gemütlichen Ausklang nach Feierabend. Ob klassisch oder kreativ: Die vielfältigen Fondue-Variationen werden mit viel Liebe zubereitet, und auch für alle, die lieber etwas Anderes als Käse geniessen, gibt es feine Alternativen. Im gedeckten Aussenbereich lässt sich der Abend zudem bei einer Tasse Glüehwii oder einem Apéro gemütlich einläuten.

Wer es bisher verpasst hat, mit den Liebsten, dem Team oder der Firma einen Platz zu reservieren, hat jetzt noch die Chance: Freie Plätze sind noch buchbar unter www.fondue-chalet.ch.

Öffnungszeiten

14. November – 21. Dezember 2025

So–Do: 17.30–23.00 Uhr

Fr–Sa: 17.30–00.00 Uhr

Aussenbereich: täglich 17.00–22.00 Uhr

Standort

Hohlstrasse 438, 8048 Zürich (bei der Elsässer Markthalle)

Weitere Informationen und Reservationen:

www.fondue-chalet.ch

