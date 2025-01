act entertainment ag

Premiere von GREASE – Das Hitmusical in Zürich

Gestern Abend feierte das Kultmusical GREASE eine glanzvolle Premiere im Theater 11 in Zürich. Im nahezu ausverkauften Haus waren zahlreiche geladene Gäste und Persönlichkeiten anwesend, die gemeinsam mit dem begeisterten Publikum in die Welt der 50er Jahre eintauchten.

Mit mitreissenden Hits wie „You’re The One That I Want“ und „Summer Nights“ sowie eindrucksvollen Choreografien und schillernden Kostümen versetzte die Neuinszenierung des Originals aus London die Zuschauer in eine Zeit voller Sehnsucht, Rebellion und Rock’n’Roll.

Auch Produzent und Veranstalter Thomas Dürr zeigte sich begeistert: „Die heutige Premiere war ein voller Erfolg. Es ist grossartig zu sehen, wie die zeitlose Magie von GREASE das Publikum in ihren Bann zieht und die Energie des Rock’n’Roll die Zuschauer von den Sitzen reisst. Wir freuen uns auf viele weitere unvergessliche Abende hier in Zürich.“

Das Musical wird bis zum 26. Januar 2025 in Zürich gespielt, Tickets sind unter www.ticketcorner.ch erhältlich.

