FURNITURE CHINA 2024: Vom 10. bis 13. September setzt "UP" neue Maßstäbe in der Branche und kommt genau zur richtigen Zeit!

Die gemeinsam von CNFA und Shanghai Sinoexpo Informa Markets organisierte 29th China International Furniture Expo (Furniture China 2024) wird unter dem Motto "UP" is Just in Time! stehen, das sich auf den globalen Massenhandel konzentriert, die Zirkulation auf dem nationalen und internationalen Markt erleichtert, neue Industrieproduktivität kultiviert und neuen Schwung im globalen Heimhandel freisetzt.

Höhepunkte der Veranstaltung

Verbesserte Ausstellungskuration [ Furniture China (SNIEC) ]: Die Veranstaltung 2024 wird noch größer und anspruchsvoller sein als die letzten Ausgaben und 200.000 Fachleute aus 160 Ländern und Regionen nach Shanghai Pudong locken. Auf einer Fläche von 350.000 Quadratmetern werden Einrichtungsinnovationen präsentiert und Chinas Stärke hervorgehoben. [ FMC China (FMC) & FMC Premium China (FMP) ]: Mehr als 800 führende Unternehmen mit fortschrittlichen Werkstoffen und hochpräzisen Fertigungstechniken, die sich auf nachhaltige Innovationen konzentrieren, sowie Exponate führender chinesischer und internationaler Marken. Die Veranstaltungen werden auch umweltfreundliche Innovationen und den Übergang von der "Fertigung" zur "intelligenten Fertigung" fördern. [ Maison Shanghai (SWEECC) ]: Integrierte B2P2C-Ausstellung, auf der moderne Lebensstile und neue Trends im Einzelhandel vorgestellt werden. Ein umfassendes Erlebnis für globale Käufer und jüngere Generationen mit einer breiten Palette von Lifestyle-Marken in den Bereichen Wohnkultur, Beleuchtung, Designermöbel und mehr. Das diesjährige, neu gestaltete Maison Buyer Festival und die New Retail Home Show unterstützen Designer bei der Eröffnung von Käuferprojekten.

Global Buyers' Night : Ein Nachtmodus, der bis 18 Uhr geöffnet ist, heißt Aussteller und grenzüberschreitende Händler aus aller Welt herzlich willkommen. Diese Initiative schafft eine entspannte soziale Atmosphäre, in der neue Ressourcen erkundet, Kontakte geknüpft und Geschäftsmöglichkeiten erschlossen werden können. Darüber hinaus bietet ein spezieller Bereich für eingeladene Einkäufer aus Übersee einzigartige chinesische Kulturerlebnisse und soziale Räume.

: Ein Nachtmodus, der bis 18 Uhr geöffnet ist, heißt Aussteller und grenzüberschreitende Händler aus aller Welt herzlich willkommen. Diese Initiative schafft eine entspannte soziale Atmosphäre, in der neue Ressourcen erkundet, Kontakte geknüpft und Geschäftsmöglichkeiten erschlossen werden können. Darüber hinaus bietet ein spezieller Bereich für eingeladene Einkäufer aus Übersee einzigartige chinesische Kulturerlebnisse und soziale Räume. Professionelle Aktivitäten & Foren Auf der Messe werden verschiedene Veranstaltungen stattfinden, um aktuelle Branchenthemen zu diskutieren, Informationsbarrieren zu überwinden und Markt- und Branchentrends zu erfassen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch Erleichtern Sie sich die Einreise nach China mit den Richtlinien für visumfreies Reisen und 72/144 Stunden Transit. Registrieren Sie sich für die kommenden Messen Furniture China und Maison Shanghai, die vom 10. bis 13. September in Pudong, Shanghai stattfinden.

Bleiben Sie dran!

Website der Veranstaltung: www.furniture-china.cn | www.maison-shanghai.cn

B2B-Portal: dts.jiagle.com

