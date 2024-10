dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH

"Synonym für Faktentreue und Verlässlichkeit" - 75 Jahre dpa

Bild-Infos

Download

10 weitere Medieninhalte

Berlin (ots)

75. Geburtstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin: Mit einem Newscamp für rund 300 Schülerinnen und Schüler, einem Faktencheck-Event und dem Social Newsdesk hat Deutschlands größte Nachrichtenagentur die Weichen Richtung Zukunft gestellt. Gemeinsam mit ihren Gesellschaftern und Kunden feierte die dpa ein Dreivierteljahrhundert bewegte Mediengeschichte im Museum für Kommunikation und betonte die gesellschaftliche Bedeutung eines unabhängigen Nachrichtenjournalismus.

"Die dpa kann - und muss! - das bleiben, was sie nunmehr seit 75 Jahren ist: Ein Leuchtturm der Orientierung im Meer der Desinformation, ein Synonym für Faktentreue und Verlässlichkeit", sagte der Vorsitzende des dpa-Aufsichtsrates Daniel Schöningh, CEO der Ippen-Mediengruppe. Im Hinblick auf die vielfältigen gesellschaftlichen Herausforderungen wie den Krieg in Nahost, den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, Klimaverwerfungen und das Erstarken populistischer Parteien ergänzte Schöningh: "Die deutschen Medien und die Menschen in unserem Land brauchen eine starke unabhängige und verlässliche Nachrichtenagentur heute so dringend wie vielleicht nie zuvor."

Peter Kropsch, Vorsitzender der dpa-Geschäftsführung, stellte gegenüber den anwesenden Medienmanagern, Medienschaffenden und Vertretern internationaler Nachrichtenagenturen die Deutsche Presse-Agentur als einen "Solidarakt zum Erhalt der Medienvielfalt in unserem Land" heraus und verwies auf die Bedeutung der Agentur als Gemeinschaftsunternehmen der deutschen Medien. "Das Modell der dpa stärkt und schützt das gesamte Medien-Ökosystem unseres Landes in all seiner Vielfalt und all seinen Formen. Wir setzen unsere gesamte Energie dafür ein, dass dieses Prinzip auch in Zukunft seine Gültigkeit behält und seine nachhaltige Wirkung entfaltet", betonte Kropsch.

Dass die dpa als zukunftsgestaltende Kraft eine wichtige gesellschaftliche Funktion wahrnimmt, zeigte insbesondere der Vormittag im Museum für Kommunikation. 300 Schülerinnen und Schüler verschiedener Berliner Schulen setzten sich intensiv und unterhaltsam mit Journalismus und Medien auseinander. In Workshops, Bühnenprogramm und verschiedenen Stationen ging es um Social-Media- und Nachrichtenkonsum, um Desinformation und Pressefreiheit. Zahlreiche Medienhäuser haben das Newscamp "Deine Nachrichten, Deine Zukunft" unterstützt, darunter RTL, rbb, die Funke Mediengruppe und der SPIEGEL sowie der Social News Desk der Initiative #UseTheNews. Die Macherinnen und Macher des Social News Desk sind eine komplette Woche zu Gast im Museum und machen ihre Arbeit für Besucherinnen und Besucher transparent.

Der Nachmittag "Wahlen, Fakes und (Social) Media" verdeutlichte, dass Desinformation und Fakes zu den drängenden gesellschaftlichen Herausforderungen gehören. Gut 150 Gäste, darunter viele Faktencheck-Expertinnen und -Experten, beschäftigten sich insbesondere mit der Frage, welche Verantwortung Plattformen wie Meta, Tik Tok und Google sowie der Journalismus haben, wenn es um die Bereitstellung von Inhalten in Social Media geht. Außerdem auf dem Programm: Wie kann KI-generierter Fake-Content entlarvt werden und wie können auch regional orientierte Medienhäuser gegen Falschinformationen vorgehen? Die Sächsische Zeitung, die Märkische Oderzeitung (MOZ) und der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) berichteten über ihre Arbeit.

Am Abend erwartete die Gäste ein besonderes Highlight. So öffnete die Ausstellung "NACHRICHTEN - NEWS" schon vor ihrem eigentlichen Start exklusiv ihre Pforten für die dpa und ihre Gäste. Nachrichtenjournalismus und Nachrichtenkompetenz stehen im Mittelpunkt, ebenso die Frage, was eine moderne Gesellschaft benötigt, um gut informiert zu sein. Die Ausstellung wendet sich in erster Linie an junge Menschen und ist bis September 2025 im Museum für Kommunikation in Berlin zu sehen. Die dpa hat das Projekt mit Ausstellungsstücken, medialen Inhalten und Nachrichten-Knowhow unterstützt.

Jubiläums-Website der dpa: https://www.dpa75.com

Über dpa:

Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) wurde 1949 gegründet und gehört zu den weltweit führenden unabhängigen Nachrichtenagenturen. dpa beliefert Medien, Unternehmen und Organisationen mit redaktionellen Angeboten. Dazu zählen Texte, Fotos, Videos, Grafiken, Hörfunkbeiträge und andere Formate. Als international tätige Agentur berichtet dpa in sieben Sprachen. Rund 1000 Journalistinnen und Journalisten arbeiten von etwa 140 Standorten im In- und Ausland aus. Gesellschafter der dpa sind rund 170 deutsche Medienunternehmen. Die dpa-Redaktion arbeitet nach den im dpa-Statut festgelegten Grundsätzen: unabhängig von Weltanschauungen, Wirtschaftsunternehmen oder Regierungen. Die Zentralredaktion unter der Leitung von Chefredakteur Sven Gösmann befindet sich in Berlin. Die Geschäftsführung um ihren Vorsitzenden Peter Kropsch ist am Unternehmenssitz in Hamburg tätig. Vorsitzender des Aufsichtsrats ist Daniel Schöningh (CEO Ippen-Mediengruppe, München).