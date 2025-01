act entertainment ag

Tananai - Calmocobra European Tour | 03.04.2025, Volkshaus, Zürich

Donnerstag, 3. April 2025 - Volkshaus, Zürich

Nach zahlreichen ausverkauften Auftritten im Jahr 2024 in den wichtigsten Veranstaltungsorten Italiens und der Ankündigung der italienischen Sommertournee 2025 erreicht Tananai, einer der beliebtesten Songwriter der neuen italienischen Generation, einen weiteren Meilenstein in seiner Karriere: Zum ersten Mal wird der Künstler im April 2025 eine Tour durch europäische Clubs unternehmen, mit 7 Terminen in wichtigen Städten Europas.

Die „CALMOCOBRA – EUROPEAN TOUR“ führt Tananai erstmals durch Europa, wobei er seine Musik auf Bühnen in Zürich am 3. April präsentiert. Anschliessend folgen Konzerte in Lugano, London, Barcelona, Amsterdam, Brüssel und schliesslich Paris als letzte Station am 28. April.

Weitere Informationen: https://www.magellanoconcerti.it.

Nach seiner ersten Europatour kehrt Tananai nach Italien zurück, um bei bedeutenden Sommerfestivals aufzutreten, beginnend am 19. Juni in Rom auf dem Ippodromo delle Capannelle. Die Tour führt ihn weiter nach Collegno, Ferrara, Servigliano, Francavilla sowie zu Festivals in Genua, Lecce, Barletta, Palermo, Catania und Cinquale. Nach einem Stopp in seiner Heimatstadt Mailand, wo er beim Milano Summer Festival auf dem Ippodromo SNAI San Siro auftritt, wird die Tour am 13. September mit einem besonderen Konzert auf der Piazza Carlo Di Borbone in Caserta an der Reggia di Caserta, einem UNESCO-Weltkulturerbe, abgeschlossen.

„CALMOCOBRA“, mit Gold ausgezeichnet, ist Tananais zweites Album, das seit Oktober über Eclectic Records/EMI Records Italy (Universal Music Italy) erhältlich ist. Geschrieben und aufgeführt von Tananai selbst, der die Produktion mit Beiträgen von Davide Simonetta, Michelangelo und Okgiorgio leitete, und unter der künstlerischen Leitung von Stefano Clessi, debütierte „CALMOCOBRA“ auf Platz 1 der italienischen Albumcharts sowie der CD-, Vinyl- und Kassettenverkaufscharts in der Veröffentlichungswoche. „CALMOCOBRA“ zeigt im Vergleich zum dreifach Platin-ausgezeichneten Debütalbum „RAVE, ECLISSI“ eine neue, reifere Seite von Tananai und vereint musikalischen Spass mit sprachlicher Tiefe.

