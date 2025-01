act entertainment ag

Simon & Garfunkel - Through the Years in Concert | 15.10. - 17.10.2025, ZH, BE, BS

Mittwoch, 15 Oktober 2025 - Zürich, Volkshaus

Donnerstag, 16. Oktober 2025 - Bern, Theater National

Freitag, 17. Oktober 2025 - Basel, Stadtcasino

Starzone Presale:

Mittwoch, 15.01.2025, 10.00 Uhr bis Donnerstag, 16.01.2025, 09.59 Uhr

Allgemeiner Vorverkaufsstart:

Donnerstag, 16.01.2025, 10.00 Uhr

Simon & Garfunkel: Through the Years in Concert ist das am authentischsten klingende Konzert zur unvergesslichen Musik von Simon & Garfunkel. Die Bookends, bestehend aus Dan Haynes und Pete Richards, haben bereits zahlreiche Tourneen rund um den Globus absolviert und ihre Konzerte wurden als "einfach atemberaubend" beschrieben.

Sie interpretieren die Songs auf eine unglaublich fesselnde Art und Weise, vor einem Hintergrund ikonischer Bilder, und ihre feinfühlige Nachbildung des unverwechselbaren Sounds des amerikanischen Folk-Rock-Duos ist nicht weniger als ein Meisterwerk. Bookends haben ihr einzigartiges Weltklasse-Konzert vor Publikum in einigen der besten Theater und Konzerthallen in ganz Grossbritannien, Europa und den Vereinigten Staaten aufgeführt.

Es gibt viele Hits zu hören wie The Sound of Silence, Mrs. Robinson, The Boxer und Bookends' eigene wunderschöne Interpretation des unvergesslichen Bridge Over Troubled Water. Dieses Konzert ist ohne Zweifel das, was einer Simon & Garfunkel Welt Tournee am nächsten kommt.

Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf www.actnews.ch unter dem Menüpunkt PRESSE.

