Engelhart/Richter/ Partner Rechtsanwälte OG

Masseverwalter startet Verkauf des Immobilienprojekts "Lamarr" in Wien Mariahilfer Straße

Wien (ots)

Im Rahmen des Insolvenzverfahrens der Mariahilfer Straße 10-18 Immobilien GmbH wird nunmehr durch den Insolvenzverwalter Rechtsanwalt Clemens Richter, die im Eigentum der Projektgesellschaft stehende Liegenschaft 1070 Wien, Mariahilfer Straße 10-18 verkauft.

Die Liegenschaft samt des in Bau befindlichen Gebäudekomplexes wird in einem strukturierten Verkaufsverfahren angeboten. Das Bauvorhaben (Projekt „Lamarr“) umfasst den Neubau eines Hotels und Premium Warenhauses, aufgebaut auf der bestehenden Tiefgarage. Das mixed-use Projekt liegt in der Mariahilfer Straße, der am meistfrequentierten Einkaufsstraße Wiens. Der Rohbau ist fertig gestellt, Vormontagen der haustechnischen Anlagen und Fördertechniken sind erfolgt.

Der Masseverwalter Clemens Richter erklärt: "In der ersten Phase des Insolvenzverfahrens galt es die fortgesetzte Sicherung der Baustelle zu organisieren. Durch den nunmehr eingeleiteten strukturierten Verkaufsprozess soll der bestmögliche Erwerber gefunden und die seit Monaten bestehenden Unsicherheiten hinsichtlich der Zukunft des Projektes „Lamarr“ geklärt werden."

Zur Unterstützung eines transparenten Verkaufsprozesses wird der Insolvenzverwalter den renommierten Immobilienexperten Dr. Bruno Ettenauer beiziehen.

Engelhart Richter & Partner Rechtsanwälte OG