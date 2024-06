FP Markets

FP Markets erweitert seine Sammlung um zwei weitere Benchmark-Auszeichnungen der Branche

Der globale Multi-Asset-Broker Forex und CFD-Broker FP Markets wurde bei den mit Spannung erwarteten Global Ultimate Fintech (UF) Awards 2024 zum zweiten Mal in Folge als „Most Transparent Broker" und für „Best Trading Conditions" ausgezeichnet und konnte damit seine Erfolgsserie fortsetzen. Nach der Auszeichnung „Most Trusted Broker" im vergangenen Jahr und der Auszeichnung „Best Trade Execution" im Jahr 2022 umfasst der Trophäenschrank von FP Markets nun fünf angesehene Global UF Awards.

Die UF Awards wurden ins Leben gerufen, um die herausragendsten B2C- und B2B-Marken im Bereich des Online-Handels und der Fintechs zu ehren und Händlern und Unternehmen einen Branchenvergleich zu bieten. Sie gelten als einer der begehrtesten Preise der Branche. Der Gewinn von zwei Auszeichnungen in diesem Jahr ist ein weiterer wichtiger Meilenstein in der 19-jährigen Geschichte von FP Markets, zumal die UF Awards direkt durch die Stimmen von Branchenexperten, Fintech-Enthusiasten und Online-Händlern bestimmt werden.

Der CEO von FP Markets, Craig Allison, wurde auf die Bühne gebeten, um den Preis entgegenzunehmen. Er bedankte sich und kommentierte: „Die beiden UF-Preise, die wir heute Abend gewonnen haben, sind die Verkörperung dessen, was wir als Unternehmen tagtäglich anstreben: Wir wollen den Händlern ein hervorragendes Handelsziel bieten und gleichzeitig unsere Grundwerte Integrität, Transparenz und Innovation aufrechterhalten, und wir werden weiterhin nach Wegen suchen, um die bestmöglichen Handelsbedingungen zu schaffen."

Die Preisverleihung fand im exklusiven Columbia Beach in Limassol, Zypern, im Rahmen der Abschlussparty der 13. iFX EXPO International statt. Mit einer Rekordbeteiligung von über 4.000 Besuchern aus 120 Ländern und 1.400 Unternehmen brachte die iFX EXPO International – eine der wichtigsten Veranstaltungen für die Handelsbranche – Führungskräfte der weltweit führenden Finanzmarken, Fintech-Innovatoren und andere Akteure zusammen. Anfang der Woche war FP Markets Global Head of Marketing, Andria Phiniefs, Gast auf dem Podium der iFX Expo's Idea's Hub „Marketing Beyond the Transaction: Building a Trusted Trading Brand" und sprach über die Bedeutung von „Markenvertrauen und Reputation" als wichtigste Triebkräfte für die Wachstumsstrategie des Maklers.

