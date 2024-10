act entertainment ag

GREGORIAN - 25 Jahre Masters Of Chant! | 19.03.2025, Zürich + 20.03.2025, Basel

Bild-Infos

Download

Mittwoch, 19. März 2025, Zürich – Theater 11

Donnerstag, 20. März 2025, Basel – Musical Theater

Starzone Presale: Freitag, 18.10.2024, 16.00 Uhr bis Montag, 21.10.2024, 15.59 Uhr

Allgemeiner Vorverkaufsstart: Montag, 21.10.2024, 16.00 Uhr

Seit 25 Jahren begeistern GREGORIAN weltweit Millionen von Menschen mit ihren choreografierten Shows und ihrer Fähigkeit, nahtlos von klassischen Chorälen zu Pop- und Rock-Songs zu wechseln. Ihre Konzerte haben neue Massstäbe gesetzt.

Mit über 2.000 Shows in 35 Ländern und mehr als 10 Millionen verkauften Alben, sind GREGORIAN der erfolgreichste Chor der Welt.

2025 feiern GREGORIAN ein ganz besonderes Jubiläum - ein Vierteljahrhundert, das die Ausnahmesänger mit einer neuen Tournee ehren.

Dazu Frank Peterson: „Diese Greatest Hits-Tour ist eine Feier der Geschichte und Erfolge von GREGORIAN sowie eine Gelegenheit, danke zu sagen an unsere Fans auf der ganzen Welt, die ihre Liebe und Unterstützung zeigen, indem sie immer wieder zu unseren Shows kommen.

Die Zusammenstellung dieser Jubiläums-Show wird eine spektakuläre Reise durch unsere Band Geschichte sein - ein Rückblick auf einige der Highlights aus rund 20 Produktionen, die GREGORIAN in den letzten 25 Jahren aufgeführt haben. Wir können es kaum erwarten, diese neue Show unserem Publikum zu präsentieren und diese wundervollen Höhepunkte wiederzubeleben."

Für den internationalen Musik- und Show-Produzenten ist das Jubiläum eine tolle Bestätigung. Die Idee zu GREGORIAN entstand, als Frank Peterson im Jahre 1989 das königliche Kloster von San Lorenzo de El Escorial in Spanien besuchte. Durch die mittelalterliche Kloster- und Schlossanlage wandelnd und aktuelle Musik auf seinem Walkman hörend, fand er die Inspiration zu dem Soundexperiment, die altertümliche gregorianische Musik mit moderner Unterhaltungsmusik zu mischen.

Peterson setzte die Idee erstmals mit Michael Cretu und dem weltweiten Sound-Phänomen „Enigma“ um. Das erste Album „MCMXC a.D.“ erschien 1990 und wurde schon nach kurzer Zeit ein weltweiter Erfolg.

„MCMXC a.D.“ war Nummer 1 in 41 verschiedenen Ländern und erhielt 57-mal Platin und 45-mal Gold. Es gilt als das weltweit erfolgreichste deutsche Album aller Zeiten.

Dieser gigantische Erfolg ebnete den Weg, die musikalische Idee mit GREGORIAN einen Schritt weiterzuentwickeln und als eigenständigen Musik-Act zu etablieren. Im Jahre 1999, mit dem Beginn der Produktion zum ersten Album „Masters Of Chant“, knüpfte Frank Peterson nahtlos an den Erfolg von „Enigma“ an.

In den folgenden Jahren konnte GREGORIAN mit bislang 18 CDs und 7 DVDs weltweit über 10 Millionen Tonträger verkaufen und Gold- und Platin-Status in 24 verschiedenen Ländern erzielen.

Zum Jahresende 2024 und somit rechtzeitig zur Jubiläums-Tournee, wird Frank Peterson ein neues GREGORIAN-Album veröffentlichen. Das Album wird neben neuen Songs auch Neuaufnahmen einiger bekannter GREGORIAN-Klassiker beinhalten.

Frank Peterson ist seit über 30 Jahren mit verschiedensten musikalischen Projekten und internationalen Produktionen tätig.

Er arbeitete als Produzent unter anderem mit Sarah Brightman, Enigma, Justin Timberlake, Andrea Bocelli, Paul Stanley (Kiss), Backstreet Boys, Alannah Myles, José Carreras, Tom Jones, Plácido Domingo, Errol Brown, Ofra Haza, Sandra, Josh Groban, Marky Mark, I Muvrini, Florent Pagny und Ricardo Cocciante.

Seit 2005 ist Peterson, neben GREGORIAN, auch als Show-Produzent für Sarah Brightman und weitere Top-Stars tätig. Gemeinsam mit dem Weltstar hat er u.a. die weltweit von den Kritikern gefeierte Album- und Kino-Produktion „Sarah Brightman – Hymn“ produziert.

