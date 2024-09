Berner Fachhochschule (BFH)

Medienmitteilung: 181 Diplomierte an der BFH-HAFL

Bild-Infos

Download

Untenstehend erhalten Sie eine Medienmitteilung der Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften BFH-HAFL zu unseren 181 frisch Diplomierten. Erfahren Sie mehr zu den vielfältigen Themen der Absolventinnen und Absolventen; Sie finden auch zahlreiche Bilder zum Download. Für weitere Auskünfte stehen wir gerne zur Verfügung.

Bettina Jakob

Leiterin Kommunikation und Medien

Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften BFH-HAFL

Für die Zukunft gerüstet: 181 Diplomierte an der BFH-HAFL

Profis für die Praxis: Am 26. und 27. September 2024 feierten 141 Bachelor- und 40 Master-Studierende der Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften BFH-HAFL ihren Studienabschluss.

Das Diplom in der Tasche, bereit für die Zukunft! An den Feierlichkeiten vom 26. und 27. September wurden an der BFH-HAFL 16 Masterabschlüsse in «Life Sciences – Agricultural Science», 11 in «Life-Sciences – Food, Nutrition and Health» sowie 13 in «Life Sciences – Forest Science» vergeben. Ausserdem erhielten 79 Bachelor-Studierende in Agronomie, 29 in Waldwissenschaften und 33 in Lebensmittelwissenschaften ihr Diplom.

Bereit für die Arbeitswelt

Die BFH-HAFL bereitet ihre Studierenden gezielt auf den Start ins Berufsleben vor. Direktorin Ute Seeling betonte an der Feier, dass neben fundiertem Fachwissen und Sprachkenntnissen vor allem die Fähigkeit, kritisch zu denken und sich mit komplexen Themen auseinanderzusetzen, vermittelt wird. Diese Fähigkeiten seien entscheidend, um den wachsenden Herausforderungen in Wirtschaft und Gesellschaft erfolgreich zu begegnen. «Gut qualifizierte Arbeitskräften sind überall gesucht. Sie haben als Absolventinnen und Absolventen der BFH-HAFL beste Berufsaussichten, ob in Wirtschaft, Verwaltung und Verbänden», so Prof. Dr. Ute Seeling.

Eine besondere Auszeichnung erhielten sechs Studierende, die ihr Studium mit hervorragenden Leistungen abgeschlossen haben:

Gesamt-Bestleistung Bachelorstudium 2024: Houriet François (BE)

Hervorragende Leistung BSc in Agronomie: Hänseler Jonathan (BE)

Bestleistung BSc in Waldwissenschaften: Perrot Gaëlle Magali Marie (BE)

Bestleistung BSc in Lebensmittelwissenschaften: Gügler Isabelle (BE)

Bestleistung MSc in Life Sciences, Vertiefungen Agricultural Science and Forest Science: Koller Janique Stéphanie (VS)

Bestleistung MSc in Life Sciences, Vertiefung Food, Nutrition and Health: Eschengerd Silvia (BE)

Mehr über unsere Diplomierten

Wie werden die Wälder in Zukunft aussehen? Wie gut nützt die biologische Schädlingsbekämpfung gegen die Tomatenminiermotte? Kommt ein Halbhartkäse aus Kuhmilch und pflanzlichen Rohstoffen gut an? Unsere diesjährigen Bachelor- und Master-Absolvent*innen aus den Bereichen Agrar-, Wald- und Lebensmittelwissenschaften stellen sich und ihre Abschlussarbeiten vor:

https://www.bfh.ch/hafl/de/studium/abschlussarbeiten-de/

Kontakt für Medienanfragen Ann Schärer, ann.schaerer@bfh.ch, +41 31 848 63 98