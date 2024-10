act entertainment ag

Marco Masini - 10 Amori Live 2025

Montag, 20. Oktober 2025, Zürich – Volkshaus

Starzone Presale: Freitag, 18.10.2024, 14.00 Uhr bis Montag, 21.10.2024, 13.59 Uhr

Allgemeiner Vorverkaufsstart: Montag, 21.10.2024, 14.00 Uhr

2024 ist ein besonderes Jahr für MARCO MASINI: Er feiert seinen 60. Geburtstag, veröffentlicht seine neueste Platte „10 Amori“, die am 4. Oktober erscheint und kündigt überraschend seine Tour „10 AMORI LIVE 2025“ an, die auch zu uns in die Schweiz führt.

„Das Schönste an diesem Comeback wird die Vorfreude sein“, sagt Marco Masini, “es kaum erwarten zu können den Geruch der Luft einzuatmen, den du bereits mit 30 eingeatmet hast, es kaum erwarten zu können den unvergesslichen Schrei zu spüren der in dir brodelt, wenn du zum Ersten Mal seit langem wieder in tausende Augen schaust, das Gefühl des Lebens zu spüren. Dieses Lebens. Das für euch und mit euch gelebt wurde!“.

Der beliebte Singer-Songwriter und Musiker wird sein Publikum auf der Bühne sowohl mit seinen grössten Hits als auch mit einigen Liedern aus seinem neuen Album „10 Amori“ begeistern. Mit Marco auf der Bühne dabei sein werden: Massimiliano Agati (Schlagzeug und Perkussion), Alessandro Magnalasche (E-Gitarre), Cesare Chiodo (musikalische Leitung und E-Bass), Lapo Consortini (Akustikgitarre und Sounddesign), Stefano Cerisoli (E-Gitarre) und Antonio Iammarino (Keyboards, Klavier).

