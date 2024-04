Mars Schweiz AG

Das neue Sheba Kitten: Mit Liebe hergestellt

Zürich

Eine ausgewogene Ernährung unterstützt das Wachstum, eine gesunde Entwicklung und die Abwehrkräfte. Das neue Sheba Kitten bietet alles, was ein Kätzchen zum Großwerden braucht: Für die Kleinsten nur das Beste!

Wien, April 2024 Die Freude ist groß, wenn ein Kätzchen zu Hause einzieht. Liebe, Geduld und eine kuschelige Umgebung sorgen dafür, dass es sich wohlfühlt und gut entwickelt. Neugierig erforschen Kitten die Welt und gewöhnen sich ab der 8. Lebenswoche an feste Nahrung. Diese Prägungsphase ist entscheidend dafür, was die Katze in Zukunft als schmackhaft empfindet. Mit dem neuen Sheba Kitten machen Katzenfans ihre kleinen Lieblinge glücklich und legen den Grundstein für ein gesundes Katzenleben.

Die Rezepturen mit natürlichen Zutaten erfüllen die besonderen Bedürfnisse von Katzen in der Wachstumsphase und enthalten genau das richtige Gleichgewicht an Proteinen, Fetten, Kohlenhydraten, Vitaminen und Mineralstoffen. Kitten wachsen sehr schnell. Da ihr Verdauungs- und Immunsystem sich langsamer entwickeln, brauchen sie Futter mit einem höheren Energie- und Proteingehalt. Der hohe Eiweißgehalt in Sheba Kitten unterstützt den Aufbau kräftiger Muskeln und Vitamin E das Immunsystem. Kalzium und Phospor im optimalen Verhältnis sorgen für starke Knochen und gesundes Wachstum. Genauso wichtig für die Kleinen ist, was nicht in dem Komplettfutter steckt: Es ist frei von Getreide, Farb- und Konservierungsstoffen.

Sheba Kitten in den Geschmacksrichtungen „Zartes Huhn“ und „Lachs“ kommt bei den flauschigen Feinschmeckern richtig gut an. Sobald die Tüte ins Spiel kommt, stürmen sie zum Napf. Sie wissen, was sie wollen. Und da ist jeder Widerstand zwecklos. Die zarten Streifen in köstlicher Soße sind perfekt auf die kleinen Mäuler und Milchzähne abgestimmt. Da der Hunger meist groß ist, der Verdauungstrakt aber noch nicht voll entwickelt, sind drei bis vier kleinere Mahlzeiten über den Tag verteilt ideal, am besten zwischen Kuscheln und Spielen. 90 Prozent ihrer Energie verbrauchen Kitten übrigens für das Wachstum, nur vier bis neun Prozent beim Spielen und Erkunden. Kleine Rabauken verbrennen dabei natürlich mehr als Schlafmützen.

Sheba Kitten schmeckt den Stubentigern während der gesamten Wachstumsphase. Ab 12 Monaten kann auf Sheba Adult umgestellt werden. Zur Auswahl steht den kleinen Großen eine umfangreiche Selektion an creamy Snacks und Nassfuttervarietäten. Eine Vielzahl verlockender Rezepte sorgt für spannende Mahlzeiten, von zarten Filets mit Soße über unwiderstehlich seidige Pürees und Pasteten bis hin zu klassischen Suppen. Sheba bietet Futter, das nicht nur nahrhaft ist, sondern auch den Geschmacksnerven schmeichelt, das die Power der Katzen unterstützt und sie auf ihrem abenteuerreichen Weg begleitet.

Die Premium Qualität von Sheba angepasst auf die Bedürfnisse junger Katzen: Sheba Kitten mit Huhn und Lachs in köstlicher Soße ist ab sofort in Pouches à 85 g im Handel und online erhältlich.