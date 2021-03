Mars Schweiz AG

Gemeinsame Aktion von Starkoch Roland Trettl und Sheba

"Manchmal sind Katzen die besseren Geniesser"

Zürich (ots)

Starkoch Roland Trettl weiss wie Katzen ticken, schließlich gehören zwei Maine-Coones zu seiner Familie. Und er weiss, wie wichtig ihnen Genuss und Abwechslung beim Futter sind. Da hat Sheba Unwiderstehliches für Stubentiger zu bieten wie die beliebte Range "Sheba Fresh & Fine". Dazu gibt es sogar Feinschmecker-Boxen zu gewinnen.

Der bekannte TV-Koch und Autor Roland Trettl gilt als Künstler der kulinarischen Erlebnisse für den menschlichen Gaumen. Genuss und Qualität spielen dabei eine große Rolle. Was der bekennende Katzenfan auch an Stubentigern schätzt: "Natürlich geniessen wir Menschen sicher noch ein Stück weit mehr als unsere Haustiere. Aber gerade Katzen sind schon sehr anspruchsvoll, was das Futter betrifft. Das sehe ich täglich an meinen beiden Maine-Coons Lima und Puma".

Genuss und Vielfalt stehen bei Katzenfutter an vorderster Stelle - genau wie bei den Sheba-"Fresh & Fine" Produkten. So kann der Mensch seiner Fellnase immer ihre Lieblingssorte servieren. Natürlich alles in praktischen Portionsverpackungen, so haben die Katzen-Feinschmecker jedes Mal eine frische Portion zur Verfügung. Diese Packungen überzeugen mit neuem Design.

Jetzt braucht es nur noch "Zeit zu zweit", die die Katze mit ihrem Lieblingsmenschen verbringt. Lust auf besondere Verwöhn-Momente mit der Fellnase? Dann kommt jetzt Ihre Chance auf ein tolles Feinschmeckerpaket in der Zeit vom 8. März 2021 bis 27. Juni 2021. Und so funktioniert es: Laden Sie den Kassenzettel für Ihre gekauften Shebaprodukte (mindestens 10 CHF) auf www.sheba-win.ch hoch. Gewinnen Sie mit etwas Glück eines der 50 Überraschungspakete von Roland Trettl. Neben Sheba-Produkten findet sich darin auch was für Frauchen/Herrchen: vom Spitzenkoch empfohlene Gewürze sowie Trettls Buch "Nachschlag".

Was in jedem Fall gilt: Mit Sheba ist gemeinsames Geniessen doppelt gut möglich. Zumindest beim Essen können wir uns da einiges von Katzen abschauen, davon ist Roland Trettl überzeugt: "Ich habe manchmal das Gefühl, dass Katzen mehr auf ihr Futter achten als wir es tun. Sie sind wählerisch - das wünschte ich mir bei manchen Menschen auch..."

Mehr Infos auf www.sheba-win.ch