Mars Schweiz ruft freiwillig 1 Produktionscharge PEDIGREE Adult Mini mit Rind 2kg Trockenfutter mit dem spezifischen Verfallsdatum 12.11.2021 zurück

Mars Schweiz ruft freiwillig 1 Produktionscharge von PEDIGREE Adult Mini mit Rind Trockenfutter in einem 2 kg Beutel mit dem spezifischen Verfallsdatum 12.11.2021 zurück. Dieses Produkt entspricht nicht unseren üblichen Qualitäts- und Lebensmittelsicherheitsstandards. Aufgrund eines erhöhten Vitamin-D-Gehalts kann es bei längerem Verzehr bei einem Hund zu Unwohlsein führen.

Wir bitten Konsumenten, die das betroffene Produkt gekauft haben, es nicht mehr an ihre Hunde zu verfüttern und sich mit unserem Konsumentendienst (contact@ch.mars.com) in Verbindung zu setzen.Wir arbeiten daran, gemeinsam mit unseren Vertriebspartnern, die Produkte so schnell wie möglich aus den Regalen zu entfernen. Wir bitten Konsumenten PEDIGREE Adult Mini mit Rind Trockenfutter 2kg mit dem Verfallsdatum 12.11.2021 zu entsorgen. Es sind nur wenige Packungen davon betroffen (1 Produktionscharge bei wenigen Vertriebspartnern). Konsumenten, die im Besitz des betroffenen Produkts sind, bitten wir, uns per E-Mail an contact@ch.mars.com mit folgenden Angaben zu kontaktieren:

Fotos auf denen die Verpackungsvorderseite sowie das Mindesthaltbarkeitsdatum auf der Rückseite zu sehen sind.Angabe des Namens und der Kontaktdaten. Konsumenten erhalten eine Entschädigung in Form von Gutscheinen. Wir bitten die Konsumenten, das Produkt insbesondere wegen der COVID-19-Situation nicht an den Handel zu retournieren. Konsumenten können uns auch telefonisch (während Geschäftszeiten) erreichen unter 0848 844 800.

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um einen Einzelfall handelt und dass keine anderen PEDIGREE Produkte von diesem Rückruf betroffen sind. Alle anderen Produkte aus unserem Sortiment können unbedenklich verzehrt werden.Wir bei Mars Petcare nehmen unsere Verantwortung gegenüber Haustieren und ihren Tiereltern sehr ernst und möchten uns aufrichtig für die Unannehmlichkeiten entschuldigen.

PRODUKT MINDESTHALTBARKEITSDATUM PEDIGREE Adult Mini mit Rind Trockenfutter 2kg 12 11 2021 Produktionscode: 046D9MIN05 EAN-Code : 5900951254963

Media Kontakt:

Lidia Manfredi

Corporate Affairs

Mars Schweiz

+41 76 313 16 70

lidia.manfredi@effem.com