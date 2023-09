aha! Allergiezentrum Schweiz / aha! Centre d'Allergie Suisse

Medienmitteilung: Fabienne Hebeisen-Dumas wird neue Geschäftsleiterin bei aha! Allergiezentrum Schweiz

Bild-Infos

Download

Liebe Medienschaffende

In der Geschäftsleitung von aha! Allergiezentrum Schweiz kommt es zum Wechsel. Fabienne Hebeisen-Dumas wird neue Geschäftsleiterin. Untenstehend erhalten Sie dazu eine Medienmitteilung. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Barbara Peter

Kommunikation und Medien

aha! Allergiezentrum Schweiz

Fabienne Hebeisen-Dumas wird neue Geschäftsleiterin bei aha! Allergiezentrum Schweiz

Ab Oktober 2023 übernimmt Fabienne Hebeisen-Dumas die Geschäftsleitung von aha! Allergiezentrum Schweiz. Sie tritt die Nachfolge von Hannes Lüthi an, der nach über elf Jahren bei der Organisation beruflich neue Wege geht. Die Stiftung setzt sich für drei Millionen Betroffene von Allergien, Intoleranzen und Hauterkrankungen in der Schweiz ein.

Fabienne Hebeisen-Dumas übernimmt als Nachfolgerin von Hannes Lüthi die Geschäftsführung von aha! Allergiezentrum Schweiz per 1. Oktober 2023. Sie bringt ausgewiesene Kompetenzen mit und ist eine starke Führungspersönlichkeit: «Fabienne Hebeisen-Dumas ist mit ihrer umfangreichen Führungserfahrung in der Gesundheitsförderung, ihrem bestens ausgebauten Netzwerk im Schweizer Gesundheitswesen und ihrem ausgeprägten Verständnis für die kulturellen Verhältnisse in der Deutsch- und Westschweiz für unsere Stiftung ein Glücksfall», ist Sylvia Schüpbach, Stiftungsratspräsidentin von aha! Allergiezentrum Schweiz, überzeugt. Der Stiftungsrat wünscht Fabienne Hebeisen-Dumas viel Erfolg für ihre neue Aufgabe.

Fabienne Hebeisen-Dumas bringt langjährige strategische und operative Erfahrung im Gesundheitswesen mit. Die 44-jährige leitete von 2011 bis 2018 die Fachstelle Tabakprävention der Gesundheitsliegen des Kantons Freiburg. 2018 übernahm sie die Leitung der Fachstelle Prävention und Gesundheitsförderung der Gesundheitsligen des Kantons Freiburg. Zuletzt leitete sie die Regionalstelle Westschweiz der Stiftung Pro Juventute in Lausanne. Schwerpunkte ihrer Tätigkeit waren dabei die Entwicklung und Umsetzung der Programmstrategie der Stiftung sowie der Ausbau von Partnerschaften und Netzwerken. Fabienne Hebeisen-Dumas wuchs sowohl in der Deutsch- wie auch in der Westschweiz auf und ist perfekt zweisprachig in Französisch und Deutsch. Sie ist Medien- und Kommunikationswissenschaftlerin mit Weiterbildung in NPO-Management und agiler Führung.

Neue Aufgaben für Hannes Lüthi

Der abtretende Geschäftsleiter Hannes Lüthi trat 2011 bei aha! Allergiezentrum Schweiz ein. Ab 2012 hat er als Leiter des Teams Fachdienstleitungen und Leiter des Projektmanagements zahlreiche Dienstleistungen lanciert und erfolgreich etabliert, die neben Betroffenen auch Fachpersonen und Betriebe ansprechen. 2018 wurde Hannes Lüthi stellvertretender Geschäftsleiter, 2020 übernahm er die Geschäftsleitung der Stiftung. Er hat in dieser Funktion die Stiftung erfolgreich durch die Pandemie gelotst und die Herausforderung als Chance genutzt. Als Geschäftsführer hat Hannes Lüthi insbesondere die Digitalisierung der Angebote vorangetrieben, neue Geschäftsfelder etabliert und die Bedeutung von aha! Allergiezentrum Schweiz als Keyplayerin in der Unterstützung von Allergiebetroffenen gestärkt. «Hannes Lüthi war für die kontinuierliche und erfolgreiche Weiterentwicklung von aha! Allergiezentrum Schweiz von zentraler Bedeutung», sagt Sylvia Schüpbach, «der Stiftungsrat und das Team danken ihm herzlich für sein erfolgreiches Wirken für unsere Organisation, seine umsichtige Geschäftsführung und sein grosses Engagement.» Hannes Lüthi verlässt die Stiftung, um sich zukünftig im Bereich der Suchthilfe und Suchtprävention zu engagieren.

Stiftung aha! Allergiezentrum Schweiz

Mit Information, Beratung und Schulungen engagiert sich die Stiftung aha! Allergiezentrum Schweiz für rund drei Millionen Menschen mit Allergien, Intoleranzen, Asthma und Hauterkrankungen in der Schweiz. Sie ist von der ZEWO anerkannt und arbeitet als unabhängiges Kompetenzzentrum eng mit Fachpersonen und -gesellschaften, mit Behörden und Vertretern aus Wirtschaft und Politik zusammen. Infos: www.aha.ch / Kostenlose Beratung über aha!infoline: 031 359 90 50

Für Rückfragen: Sylvia Schüpbach Präsidentin Stiftungsrat aha! Allergiezentrum Schweiz Pharmalex GmbH, Bern Tel.: +41 31 320 10 22 E-Mail: sylvia.schuepbach@aha.ch