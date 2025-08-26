SUISSEDIGITAL

Suissedigital lanciert ICT-Portal für KMU

Bern (ots)

Unter www.suissedigital.ch/kmu finden KMU ab sofort den passenden Partner für Lösungen rund um Konnektivität, digitale Dienste und Rechenzentren. Konkrete Fallstudien und ein Expertennetzwerk bieten zudem Inspiration und Anschubhilfe bei der Digitalisierung von Geschäftsprozessen.

Die Digitalisierung bietet gerade auch kleinen und mittelgrossen Unternehmen (KMU) grosse Chancen. Stichworte dazu sind Effizienzsteigerung dank intelligenter Kommunikationslösungen und automatisierter Prozesse, zielgerichtetes Marketing dank Datenbanken und KI-Anwendungen sowie Datensicherheit dank effektiver Cybersecurity-Lösungen und Rechenzentren. Oft fehlt KMU jedoch das Know-how, um maximal von der Digitalisierung profitieren zu können.

Kommunikationsnetzunternehmen als Digitalisierungspartner von KMU

Aus diesem Grund hat der Wirtschaftsverband Suissedigital das Portal www.suissedigital.ch/kmu lanciert. Es führt KMU zu ihren regionalen Digitalisierungspartnern und zeigt anhand von konkreten Fallstudien, was sich in Sachen Digitalisierung bewährt. Ergänzt wird das Portal mit einem Expertennetzwerk aus verschiedenen Bereichen der Digitalisierung. "Da die meisten unserer Mitglieder zur Gruppe der KMU gehören, kennen sie deren Bedürfnisse bestens. Mit dem neuen Portal haben Schweizer KMU nun eine Anlaufstelle für ihre Digitalisierungsbedürfnisse", sagt Simon Osterwalder, Geschäftsführer von Suissedigital. Er ist überzeugt, dass KMU vom neuen Portal profitieren können.

Suissedigital-Day mit Fokus auf KMU

Weiter unterstützt der Verband KMU mit der Branchentagung Suissedigital-Day, die am 19. November 2025 im Kursaal in Bern stattfindet. An diesem Anlass treffen sich rund 400 Vertreterinnen und Vertreter von ICT-Unternehmen mit KMU und weiteren Interessierten zu Networking und Wissensaustausch. Das Rahmenprogramm bietet spannende Referate zu aktuellen Digitalisierungsthemen. Ein wichtiger Bestandteil der Tagung ist eine umfangreiche Ausstellung mit mehr als 40 ICT-Dienstleistern aus der ganzen Schweiz.

Aussteller werden gratis auf neuem KMU-Portal gelistet

Unternehmen, die am Suissedigital-Day 2025 ausstellen möchten, können sich ab sofort bei Suissedigital anmelden (Tel.: 031 328 27 28, E-Mail: info@suissedigital.ch). Gut zu wissen: Aussteller werden für ein Jahr kostenlos auf dem neuen KMU-Portal unter dem Punkt "Expertennetzwerk" aufgeführt.

Suissedigital ist der Wirtschaftsverband der Schweizer Kommunikationsnetze. Ihm sind rund 170 privatwirtschaftlich wie auch öffentlich-rechtlich organisierte Unternehmen angeschlossen, die über drei Millionen Wohn- und Geschäftseinheiten mit Radio, TV, Internet, Telefonie und weiteren Angeboten versorgen.