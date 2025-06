SUISSEDIGITAL

Suissedigital erneuert Vorstand

Bern (ots)

An der gestrigen Mitgliederversammlung im Hotel Bellevue in Bern wurden mit Julien Bétrisey, Thierry Burkart, Sergio Giorgetta, Frédéric Mauron, Stephan Obrist und Andreas Schwizer sechs neue Mitglieder in den Vorstand des Wirtschaftsverbands Suissedigital gewählt. Verabschiedet wurden Adrian Bossart, Dieter Gisiger, Frédéric Goetschmann und Thomas Reber. Neu zählt der Vorstand 13 statt 11 Mitglieder.

"Ich freue mich sehr, dass wir als Verband, der für eine landesweite Breitbandversorgung einsteht und damit volkswirtschaftlich sehr bedeutend ist, für den Vorstand hochkarätige neue Mitglieder gewinnen konnten - dies zeigt die Wichtigkeit der von uns in den nächsten Jahren zu begleitenden politischen Themen." So kommentiert Suissedigital-Präsident Pierre Kohler die Erneuerung des Vorstandes. Neu wurden Julien Bétrisey (Sinergy Infrastructure SA), Thierry Burkart (Ständerat), Sergio Giorgetta (Quickline AG), Frédéric Mauron (ftth fr SA), Stephan Obrist (WWZ Energie AG) und Andreas Schwizer (SAK AG) in den Vorstand von Suissedigital gewählt.

Breit abgestützter Vorstand mit vielfältigem Know-how

Damit zählt der Vorstand von Suissedigital inklusive des Präsidenten neu 13 statt 11 Mitglieder. "Mit der neuen Zusammensetzung erreichen wir eine noch bessere Verankerung des Verbands in den verschiedenen Regionen der Schweiz", sagt Suissedigital-Präsident Kohler. "Zudem bringen die neuen Vorstandsmitglieder wertvolles Know-how aus ihren sehr unterschiedlich positionierten Unternehmen in die Verbandsarbeit ein."

Verabschiedung von langjährigen Vorstandsmitgliedern

Die sechs neuen Vorstandsmitglieder ersetzen Adrian Bossart, Dieter Gisiger, Frédéric Goetschmann und Thomas Reber, die sich aus Gründen der beruflichen Neuorientierung und infolge Pensionierung aus dem Vorstand zurückziehen. Die austretenden Vorstandsmitglieder wurden mit Applaus verabschiedet. Präsident Pierre Kohler dankte ihnen im Namen des Vorstands und der Geschäftsstelle herzlich für ihr Engagement zugunsten von Suissedigital und der Kommunikationsnetzbranche. Speziell erwähnte er dabei Thomas Reber, der während 13 Jahren im Vorstand und zuvor während 9 Jahren in der technischen Kommission mitgearbeitet hatte.

Suissedigital ist der Wirtschaftsverband der Schweizer Kommunikationsnetze. Ihm sind rund 160 privatwirtschaftlich wie auch öffentlich-rechtlich organisierte Unternehmen angeschlossen, die über drei Millionen Haushalte mit Radio, TV, Internet, Telefonie und weiteren Angeboten versorgen.