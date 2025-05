Oehler Web

Die verschiedenen Faktoren bei der Besteuerung der Säule 3A – Fakten, Faktoren und Tipps für Ihre private Vorsorge

Die individuelle Altersvorsorge gewinnt in der Schweiz zunehmend an Bedeutung – dabei ist die Säule 3A ein zentraler Baustein. Doch wenn es zur Auszahlung kommt, stellt sich eine entscheidende Frage: Wie viel Steuern fallen bei der Auszahlung der Säule 3A an? Die Antwort hängt von mehreren Aspekten ab. In diesem Leitfaden zeigen wir Ihnen, wie Sie mit dem richtigen 3A Konto, einem umfassenden Säule 3A Vergleich und fundierter Planung Ihre Vorsorge 3A steuerlich effizient gestalten können.

1. Warum wird die Säule 3A bei Auszahlung besteuert?

Schweiz - Mai 2025: Die Säule 3a Steuern bei Auszahlung durch den Staat ist eine einmalige Steuer – allerdings zu einem reduzierten Satz. Diese Sonderbesteuerung liegt meist deutlich unter dem normalen Einkommenssteuertarif.

Wichtig: Diese Steuer wird getrennt vom restlichen Einkommen berechnet und folgt einem progressiven Modell – je höher der Betrag, desto höher der Prozentsatz.

2. Welche Faktoren beeinflussen die Steuerhöhe?

a) Der Wohnsitzkanton

Der Ort, an dem Sie zum Zeitpunkt der Auszahlung wohnen, hat grossen Einfluss auf die Höhe der Steuer. Jeder Kanton – teils sogar jede Gemeinde – legt eigene Tarife für Kapitalleistungen fest. Die Unterschiede sind teilweise gravierend: Bei CHF 150’000 Auszahlung kann die Steuerbelastung je nach Kanton mehrere tausend Franken auseinanderliegen.

Tipp: Ein Umzug vor der Pensionierung in einen steuergünstigeren Kanton kann sich lohnen – hier ist jedoch eine fundierte Beratung entscheidend.

b) Auszahlungshöhe

Weil die Steuerprogression gilt, steigt der effektive Steuersatz mit der Höhe der Auszahlung. Daher kann es vorteilhaft sein, das Kapital auf mehrere Jahre zu verteilen – vorausgesetzt, man besitzt mehrere 3A Konten, die einzeln aufgelöst werden können.

Beispiel:

Gesamtauszahlung CHF 250’000 in einem Jahr ➝ Steuerlast rund CHF 15'000

Fünf Auszahlungen à CHF 50’000 in fünf Jahren ➝ Gesamtsteuer rund CHF 11'000

c) Zusätzliche Vorsorgeleistungen

Wenn im selben Jahr auch Gelder aus der zweiten Säule (Pensionskasse) bezogen werden, summieren sich die Beträge – und treiben die Steuerlast entsprechend in die Höhe.

Tipp: Überlegen Sie, die Bezüge zeitlich zu trennen, um steuerlich günstiger zu fahren.

3. Steuerliche Optimierungsmöglichkeiten

a) Mehrere 3A Konten nutzen

Eine der effektivsten Methoden zur Steuerminimierung ist die Verteilung des Vorsorgevermögens auf verschiedene 3A Konten. So können Sie diese einzeln und zeitlich gestaffelt auszahlen lassen – das reduziert die Steuerprogression.

b) Frühzeitig planen

Idealerweise beginnen Sie bereits 10 bis 15 Jahre vor Ihrer Pension mit der strategischen Planung Ihrer Vorsorge 3A. Das verschafft Ihnen Handlungsspielraum und sorgt für steuerliche Vorteile.

c) Vergleich von Anbietern

Ein Säule 3A Vergleich hilft Ihnen dabei, das passende Produkt zu finden – mit Blick auf Renditechancen, Gebühren und Flexibilität. Die Kombination aus steuerlichem Vorteil und langfristiger Wertsteigerung ist besonders attraktiv.

4. Wissen schafft finanzielle Vorteile

Die Säule 3A ist mehr als ein Sparkonto – sie bietet zahlreiche Möglichkeiten zur Steuerersparnis. Wer rechtzeitig plant, mehrere Konten nutzt und die Auszahlungen gezielt staffelt, kann leicht mehrere Tausend Franken sparen – vollkommen legal.

Lassen Sie sich jetzt beraten!

Sie möchten Ihre Vorsorge 3A optimal strukturieren? Dann stehen wir von Vorsorge-Beratung-3A Ihnen mit Fachwissen und Erfahrung zur Seite. Vereinbaren Sie noch heute ein persönliches Beratungsgespräch – damit Sie im Ruhestand mehr von Ihrem ersparten Kapital haben.

