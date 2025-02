Bio Marché AG

25 Jahre Bio Marché

Zofingen (ots)

Die führende Schweizer Bio-Messe "Bio Marché" darf im Jahr 2025 auf ein Vierteljahrhundert Erfolgsgeschichte zurückblicken. Auch wenn einige Jubiläums-Highlights geplant sind: am bewährten Konzept - die klare Fokussierung auf Bio, ein riesiger Verkaufsmarkt mit Kultur und Familienunterhaltung - wird auch nach 25 Jahren nicht gerüttelt. Noch bis Ende März können sich Bio-Produzenten, -Verarbeiter und -Händler einen Platz für die Austragung vom 20. - 22. Juni 2025 sichern.

Trotz des grossen Erfolgs in den vergangenen 25 Jahren hat sich der Bio Marché seinen einzigartigen Charakter bewahrt. Die gelungene Mischung aus stimmungsvollem Event und nationaler Bio-Plattform, die Verbindung von Genuss mit Information, wird auch im Jubiläumsjahr wieder rund 35 000 Interessierte aus dem In- und Ausland nach Zofingen locken.

Nach wie vor bildet der riesige Bio-Verkaufsmarkt in den Gassen der Altstadt das unbestrittene Kernstück der Messe. Zum Jubiläumsjahr lockt mitten in den Marktzonen ein spezieller FoodCourt, wo keine kulinarischen Wünsche offenbleiben. Aber auch im restlichen Markt locken überall Verführungen für Nase, Gaumen und Augen. Am Bio Marché spiegelt sich die riesige Vielfalt der Bio-Branche: Nebst Angeboten für Feinschmecker gibt es im Bio-Verkaufsmarkt auch Naturkosmetik, Öko-Textilien, Möbel und Baustoffe zu entdecken. Und noch etwas ist speziell im Jubiläumsjahr: Am Infostand erwartet die Besucherinnen und Besucher ein Geschenk, das Freude wortwörtlich spriessen lässt.

Wie immer wird der Bio Marché begleitet von einem vielfältigen kulturellen Rahmenprogramm und Attraktionen für die ganze Familie. Dass der Eintritt nach wie vor kostenlos ist, wäre nicht möglich ohne die grosszügige Unterstützung von starken Partnern - allen voran des Hauptsponsors Coop.

Informationen für Aussteller: www.biomarche.ch/anmelden