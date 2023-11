Bio Marché AG

Das Anmeldefenster für den 24. Bio Marché ist eröffnet

Zofingen (ots)

Die führende Schweizer Bio-Messe "Bio Marché" ist eine einmalige Mischung aus stimmungsvollem Markt und nationaler Bio-Plattform und verbindet Genuss und Information. Rund 30' bis 40'000 Besucherinnen und Besucher aus dem In- und Ausland lassen sich jeweils von der breiten Palette an Nahrungsmitteln, Naturkosmetik, Textilwaren, Baustoffen und Möbeln begeistern. Zur 24. Austragung vom 21. bis 23. Juni 2024 können sich Aussteller ab sofort anmelden.

Das Konzept des Bio Marché ist klar: er ist eine reine Bio-Messe. Zum Verkaufs- und Degustationsmarkt sind daher ausschliesslich Aussteller zugelassen, die die strengen Zulassungsbedingungen erfüllen. Die entsprechende Überprüfung durch unabhängige Kontrollstellen lässt keine Trittbrettfahrer zu. Das wird sowohl seitens der Aussteller wie auch Besucher immer wieder als grosser Pluspunkt gewertet.

Ab sofort ist das Anmeldefenster für den grössten Schweizer Bio-Event geöffnet. Ob Kleinbetrieb oder Grossist, in- oder ausländischer Anbieter, Landwirt oder Möbelbauer - wer die Zulassungsbedingungen erfüllt, ist willkommen und trägt dazu bei, dass im "grössten Bio-Laden der Welt" das ganze Spektrum der Bio-Branche entdeckt werden kann. Degustiert und verkauft wird in stimmungsvollem Rahmen: an traditionellen Marktständen in der historischen Altstadt von Zofingen CH. Der Bio Marché ist aber nicht "nur" ein riesiger Genussmarkt, sondern auch Festival: Den Besuchern aus Nah und Fern wird jeweils ein vielfältiges kulturelles Rahmenprogramm geboten. Dass der Eintritt zum Bio Marché nach wie vor für alle kostenlos ist, wäre nicht möglich ohne die grosszügige Unterstützung von starken Partnern - allen voran des neuen Hauptsponsors Coop.

Informationen für Aussteller: www.biomarche.ch/anmelden