Bio Marché: Die 23. Ausgabe ist eröffnet

Zofingen (ots)

Alles, was in der Bio-Branche Rang und Namen hat, trifft sich dieses Wochenende in Zofingen AG. Noch bis Sonntagabend ist die schmucke Altstadt Schauplatz des Bio Marché. Auch zur 23. Austragung des grössten Schweizer Bio-Festivals werden wieder 30' bis 35'000 Besucherinnen und Besucher erwartet.

Für Fachleute ist der Bio Marché der mit Abstand wichtigste Schweizer Termin. Entsprechend eindrucksvoll demonstriert der Marktauftritt der Bio-Produzenten, -Verarbeiter und -Händler aus dem In- und Ausland die bemerkenswerte Vielfalt im Bio-Sektor. Nebst Köstlichkeiten für Gaumen und Magen - natürlich allesamt kontrolliert biologisch - werden auch zertifizierte Nonfood-Produkte gezeigt. Nebst traditionellen Produkten lässt sich auch diesmal wieder Neues und Überraschendes entdecken, denn wie immer sind viele Kleinstbetriebe und Start-ups mit dabei.

Bio Suisse, die Dachorganisation der Schweizer Bio-Branche ist mit einem eigenen Stand vertreten, und in der "Bauerngasse" lässt sich die Vielfalt der Schweizer Bio-Landwirtschaft erleben. Auch "alpinavera", der Trägerverein für Alp-, Berg- und Regionalprodukte aus Graubünden, Uri, Glarus und dem Tessin, ist mit seinen Produzenten vor Ort. Für alpinavera-Präsident Reto Crameri ist die Teilnahme auch 2023 eine Selbstverständlichkeit: "Wir schätzen die seit 2008 bestehende Partnerschaft mit dem Bio Marché sehr. Für die aus entlegenen Tälern stammenden Produzenten ist es Gold wert, ihre regionalen Bio-Spezialitäten einem interessierten und fachkundigen Publikum vorstellen zu können." Auch Hauptsponsor Lidl Schweiz ist natürlich mit dabei - hier gibt's Leckeres von TV-Koch René Schudel und spezielle Attraktionen für Kinder.

Erleben und geniessen - noch bis Sonntag

Nicht nur der riesige Bio-Markt begeistert: Strassenmusiker, Artisten und Gaukler sorgen für Festival-Stimmung, mitten in der Altstadt lockt die "Grüne Oase" der Biogärtner, und für Kinder gibt's ein Karussell und einen Streichelzoo - liebevoll betreut durch den Erlebnishof Hatti sowie Krax, die Jugendorganisation des Schweizer Tierschutz STS.

Noch bis Sonntag, 25. Juni um 17 Uhr ist das Bio-Paradies geöffnet. Eintritt frei!

www.biomarche.ch