Bio Marché AG

Das "Stelldichein" der Bio-Branche

Bio Marché: 23. - 25. Juni 2023

Zofingen (ots)

Am Wochenende vom 23. - 25. Juni verwandelt sich die Altstadt von Zofingen wieder in ein riesiges Genussparadies. Der Bio Marché ist ein Eldorado für Feinschmecker und zugleich das Schweizer Highlight für die Bio-Branche.

Zehntausende Feinschmecker pilgern Jahr für Jahr zum Bio Marché, um zu degustieren, zu geniessen und neue Produkte zu entdecken. Und sie werden fündig, denn das Schweizer "Stelldichein" der Bio-Branche und der direkte Besucherkontakt ist für Produzenten, Verarbeiter und Händler ein Highlight. Daher findet man hierzulande nirgendwo sonst eine solche Fülle an in- und ausländischen Bio-Spezialitäten. Selbstverständlich mit dabei ist die Bio Suisse, der Dachverband der Schweizer Knospe-Betriebe. In der "Bauerngasse" lässt sich die Vielfalt der Schweizer Bio-Landwirtschaft entdecken. Im "Lidl Bio Dörfli" von Hauptsponsor Lidl Schweiz bereitet TV-Koch René Schudel feine Sandwiches zu.

Bio - aber sicher: unabhängige Kontrolle

Ob landwirtschaftlicher Kleinstbetrieb, Manufaktur oder Grossproduzent, Lebensmittelhändler oder Nonfood-Anbieter: wer am Bio Marché teilnehmen möchte, muss strenge Zulassungsbedingungen erfüllen. Dies wird durch unabhängige externe Fachstellen genauestens kontrolliert - im Bereich Lebensmittel durch bio.inspecta.

Auch wenn der riesige Verkaufsmarkt natürlich das Herzstück ist: Der Bio Marché bietet auch ein vielfältiges Rahmenprogramm. Den ganzen Tag lang tauchen hier und da Gaukler und Strassenmusiker in den Gassen auf, und für Kinder gibt's ein muskelbetriebenes Karussell. Der in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Tierschutz betriebene Streichelzoo ist eine Oase der Entspannung, und wer mag, lässt den Tag musikalisch und kulinarisch ausklingen. Der Eintritt ist frei!

23. Bio Marché

Altstadt Zofingen AG

Freitag, 23.06.2023: 14 - 21 Uhr

Samstag, 24.06.2023: 10 - 21 Uhr

Sonntag, 25.06.2023: 10 - 17 Uhr

Eintritt frei!

www.biomarche.ch