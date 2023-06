Bio Marché AG

Auf in die "Schweizer Bio-Hauptstadt"!

Bio Marché: 23. - 25. Juni 2023

Zofingen (ots)

Das Bio-Festival "Bio Marché" macht Zofingen zur Schweizer Bio-Hauptstadt - 2023 bereits zum 23. Mal. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich auch dieses Jahr wieder auf einen riesigen Bio-Verkaufsmarkt und ein vielfältiges Festivalprogramm freuen - dank zahlreicher Unterstützer bei freiem Eintritt.

Inmitten der historischen Bauten der Altstadt Zofingen bieten Aussteller aus der Schweiz und dem Ausland Bio-Produkte aus aller Welt zum Verkauf und zur Degustation an. Für die meisten Produzenten ist es selbstverständlich, dass sie am Bio Marché persönlich hinter dem Marktstand stehen. So kommen die Besucher nicht nur zu kulinarischen Genüssen, sondern auch zu spannenden Informationen aus erster Hand.

Die rund 30' bis 35'000 erwarteten Besucherinnen und Besucher erwartet aber nicht nur ein echtes Genussparadies - sondern auch ein tolles Festival für die ganze Familie: Gaukler und Strassenmusiker bringen Genuss für Ohr und Herz, das muskelbetriebene Karussell sorgt für leuchtende Kinderaugen und ein Besuch im liebevoll betreuten Streichelzoo oder in der "Grünen Oase" der Biogärtner lädt zum Entspannen ein.

Breit abgestütztes Engagement

Bei all dem Gebotenen kaum zu glauben: Der Eintritt zum Bio Marché ist nach wie vor kostenlos. Bio-Marché-Geschäftsführerin Dorothee Stich dazu: "Dass wir seit nunmehr 23 Jahren die wichtigste Schweizer Bio-Plattform und zugleich ein wunderbares Festival für die ganze Familie bieten dürfen, ist nur dank der Unterstützung durch starke Partner möglich." In diesem Zusammenhang erwähnt sie explizit Hauptsponsor Lidl Schweiz, aber auch die Bio Suisse sowie die Medienpartner Schweizer LandLiebe, Beobachter und Radio Argovia.

Doch zum Gelingen des Bio Marché tragen viele weitere Hände bei, wie Dorothee Stich ergänzt: "Mit unzähligen weiteren Firmen und Organisationen, aber auch mit der Gastgeberstadt Zofingen, verbinden uns zum grössten Teil jahrzehntelange Partnerschaften. Auch unseren grossartigen Helferteams und natürlich unseren Ausstellerinnen und Aussteller gebührt ein grosses Dankeschön. Wir sind sehr dankbar und auch ein kleines bisschen stolz, dass viele von ihnen schon seit langen Jahren mit dabei sind - einige sogar schon seit dem allerersten Bio Marché im Jahr 2000."

23. Bio Marché

Altstadt Zofingen AG

Freitag, 23.06.2023: 14 - 21 Uhr

Samstag, 24.06.2023: 10 - 21 Uhr

Sonntag, 25.06.2023: 10 - 17 Uhr

Eintritt frei!

www.biomarche.ch