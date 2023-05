BingX

BingX feiert sein 5-jähriges Bestehen mit 10 Millionen USDT-Belohnungspool

Singapur (ots/PRNewswire)

BingX, eine führende globale Kryptowährungsbörse, ist stolz darauf, sein bevorstehendes 5-jähriges Jubiläum anzukündigen und seinen geschätzten Nutzern, die die Plattform in den letzten fünf Jahren unterstützt und ihr vertraut haben, von Herzen zu danken. Um diesen besonderen Anlass zu feiern, freut sich BingX, den Start des User Appreciation Month bekannt zu geben - eine einmonatige Feier mit einem Preispool von insgesamt 10 Millionen USDT, die der Community gewidmet ist, die maßgeblich zum Erfolg beigetragen hat.

Das 5-jährige Bestehen von BingX und der User Appreciation Month sind ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte der Plattform. Vor fünf Jahren wurde BingX mit der Vision gegründet, das Tor für die nächste Milliarde Kryptonutzer zu werden und Krypto für alle zugänglich und freundlich zu machen. Sie war die erste zentralisierte Börse, die Copy-Trading-Dienste für Kryptowährungen anbot, und entwickelte sich zu einem erstklassigen Social-Trading-Ökosystem, in dem alle Nutzer und Händler lernen und verdienen können. Heute ist BingX in mehr als 100 Ländern und Regionen tätig und bietet 5 Millionen Nutzer Dienstleistungen an, die ständig weiterentwickelt werden. Es ist an der Zeit, über die Errungenschaften, das Wachstum und den positiven Einfluss, den BingX in der Kryptowährungsbranche gemacht hat, nachzudenken.

Während des User Appreciation Month können sich BingX-Nutzer auf eine Reihe spannender Online-Kampagnen für den Futures-, Copy- und Spot-Handel freuen. Es wird exklusive Einzel- und Gruppen-Handelswettbewerbe, großzügige Werbegeschenke, zeitlich begrenzte Aktionen und vieles mehr geben, mit einem beeindruckenden Gesamtpreispool von 5 Millionen USDT, 200 BTC und ETH und BingX NFT. All dies zielt darauf ab, die Nutzer für ihre kontinuierliche Unterstützung zu belohnen und ihnen fantastische Preise zu bieten, während sie an lustigen Spielen wie dem Sammeln virtueller Goldmünzen teilnehmen. Darüber hinaus wird BingX Bildungs-Webinare und Workshops organisieren, um den Nutzern wertvolles Wissen über den Handel mit Kryptowährungen, Investitionen und die Blockchain-Technologie zu vermitteln.

Zusätzlich zu den Online-Kampagnen hebt BingX die Feierlichkeiten auf die nächste Stufe und begibt sich auf eine Welttournee. Die BingX-Vertreter werden Offline-Veranstaltungen rund um den Globus abhalten und lokale Kryptowährungsbegeisterte in Ländern wie Spanien, Russland, der Türkei, Vietnam, Mexiko und Argentinien treffen. Diese Veranstaltungen bieten BingX eine einzigartige Gelegenheit, mit seinen Nutzern auf einer persönlicheren Ebene in Kontakt zu treten, Feedback zu sammeln und die Bindung zwischen der Plattform und ihrer Community zu stärken.

"BingX hat seiner Gründung einen langen Weg zurückgelegt, und wir verdanken unseren Erfolg unseren leidenschaftlichen und engagierten Nutzern. Es ist ihre kontinuierliche Unterstützung, die es uns ermöglicht hat, die Zukunft des Kryptowährungshandels zu gestalten, und wir sind sehr dankbar für ihre unerschütterliche Unterstützung während unserer Reise", sagte Elvisco Carrington, PR- und Kommunikationsdirektor von BingX. "Unser 5-jähriges Bestehen ist ein bedeutender Meilenstein, und wir möchten ein unvergessliches Erlebnis schaffen und es feiern, indem wir unserer geschätzten Community etwas zurückgeben und unseren Nutzern das Gefühl geben, wirklich geschätzt zu werden."

BingX hat die Zufriedenheit der Nutzer stets in den Vordergrund gestellt und ist bestrebt, ein nahtloses und innovatives Handelserlebnis zu bieten. Der User Appreciation Month ist ein Beweis für das Engagement von BingX, die Nutzer in den Mittelpunkt zu stellen und eine lohnende und angenehme Handelserfahrung zu schaffen. BingX lädt alle Nutzer ein, mitzumachen und das Beste aus diesem Karneval zu machen.

Elvisco fügte hinzu: "Anlässlich dieses fünften Jahrestages feiern wir, was Sie und wir gemeinsam erreicht haben - wir sind zu besseren Menschen geworden. Wir werden weiterhin unsere Vision erfüllen, ein Tor für die nächste Milliarde Krypto-Nutzer zu werden. Da Sie mit uns sind, können wir gemeinsam positive Veränderungen bewirken. Mit eurer Begleitung auf dieser aufregenden Reise können wir es kaum erwarten, dass noch zahlreiche weitere fünf Jahre folgen."

Informationen zu BingX

BingX ist eine führende Kryptobörse, die Spot-, Derivat-, Copy- und Grid-Handelsdienstleistungen in über 100 Ländern und Regionen weltweit anbietet mit über 5 Millionen Nutzern. BingX verbindet die Nutzer mit erfahrenen Händlern und der Plattform auf eine sichere und innovative Weise.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2078062/BingX_Celebrates_5th_Anniversary_10_Million_USDT_Reward_Pool.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1988976/BingX.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/bingx-feiert-sein-5-jahriges-bestehen-mit-10-millionen-usdt-belohnungspool-301826862.html