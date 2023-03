Fürstentum Liechtenstein

Neuauflage des Ratgebers "Stopp! Keine sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz"

Vaduz (ots)

Der Ratgeber zum Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz liegt in grundlegend überarbeiteter und neugestalteter Form vor.

Als sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz wird jedes Verhalten mit sexuellem Bezug oder aufgrund der Geschlechtszugehörigkeit bezeichnet, das von der anderen Person nicht erwünscht ist und sie in ihrer Würde verletzt. Es spielt keine Rolle, ob die Belästigung während der Arbeitszeit oder an Betriebsanlässen stattfindet. Belästigendes Verhalten zeugt von mangelndem Respekt, kann demotivieren und krank machen.

Präventive Wirkung

Mit dem Ratgeber "Stopp! Keine sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz" des Fachbereichs Chancengleichheit im Amt für Soziale Dienste soll das Bewusstsein für übergriffiges Verhalten geschärft werden und eine präventive Wirkung erzielt werden. Betroffene sollen ermutigt werden, sich zur Wehr zu setzen.

Liste mit Anlaufstellen erweitert

Zu den wichtigen Aktualisierungen gehört die Erweiterung der Liste der Anlauf- und Beratungsstellen um neue Akteure, die sich in diesem Bereich engagieren.

Der Ratgeber wird auf der Webseite des Amts für Soziale Dienste und von Anlaufstellen, die mit Betroffenen Kontakt haben, zum Download angeboten. Ausserdem kann eine gedruckte Fassung beim Amt für Soziale Dienste telefonisch (+423 236 72 72) oder per E-Mail (info.asd@llv.li) bestellt werden.