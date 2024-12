HUBLOT SA

Hublot feiert den 25. Geburtstag der OpusX mit einer Sonderedition der Classic Fusion Chronograph

Santiago De Los Caballeros, Dominikanische Republik (ots/PRNewswire)

CLASSIC FUSION CHRONOGRAPH ARTURO FUENTE KING GOLD

Ein gemeinsames Streben nach kompromissloser Exzellenz und eine Leidenschaft für die feinen Dinge, die die kostbarsten Momente des Lebens noch schöner machen. In der Zigarrenfabrik Arturo Fuente, wo die Familie Fuente seit Jahrzehnten Zigarren fertigt, die zu den begehrtesten der Welt zählen, stellten Hublot und Carlito Fuente ihre neueste gemeinsame Uhr vor. Mit ihr feiern die beiden Marken den 25. Geburtstag der OpusX, die unter Zigarrenliebhabern als eine der besten und edelsten Zigarren der Welt gilt. Nach 12 Jahren Freundschaft ist die Präsentation in der Fabrik Fuente bereits zu einer gemeinsamen Tradition geworden, bei welcher Carlito Fuente im Kreise von Journalisten und Freunden der Marke das neue Uhrenmodell zum ersten Mal in Augenschein nehmen konnte.

Vor 20 Jahren beschloss Carlito Fuente, die Cigar Family Charitable Foundation zu gründen. Ihr Sitz wurde das Chateau de la Fuente, das wunderschöne Anwesen, auf dem die Familie Fuente Tabakblätter anbaut und ihre begehrten Fuente Fuente OpusX (FFOX)-Zigarren von Hand fertigt. Die Foundation umfasst ein dringend benötigtes Schul- und Gesundheitsprogramm sowie eine Kunstakademie für die örtliche Gemeinschaft. Die Kunstakademie, deren Grundlagen im Jahr 2019 unter Beteiligung von Hublot geschaffen wurden, bietet Kindern eine hervorragende Ausbildung und Unterstützung und dient zugleich der Förderung talentierter lokaler Künstler. Sie ist bereits seit einiger Zeit in Betrieb und wurde jetzt anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der OpusX offiziell eingeweiht.

Die neue und damit die sechste Fuente-Sonderserie, die Hublot geschaffen hat, präsentiert sich in festlichem Gold und Grün und ist von der einzigartigen Vision von Carlito Fuente inspiriert, dem Schöpfer der weltbekannten Luxusmarke Fuente Fuente OpusX.

Dabei unterscheidet sich die Classic Fusion Chronograph Arturo Fuente King Gold deutlich von allen bisherigen Editionen. Es ist die erste Fuente mit einem 42 mm großen Classic Fusion Chronograph-Gehäuse, und erstmals sind sowohl das Gehäuse als auch die Lünette aus King Gold gefertigt. Zudem weist die Uhr ein lasergraviertes Motiv von Tabakblättern auf der Lünette auf.

Das Zifferblatt ist in leuchtendem Smaragdgrün mit Sonnenschliff und einem Fumé-Effekt ausgeführt, der zu den Rändern hin dunkler verläuft und so für Kontrast und Tiefe sorgt. Auf dem Zähler der konstanten Sekunde bei 3 Uhr prangt die Jubiläumsversion des OpusX-Logos in Gold und Grün. Der Grünton des Zifferblatts ist perfekt auf die Farbe des Armbands aus Alligatorleder und Kautschuk abgestimmt.

Ein besonderes Extra, das dem Besitzer der Classic Fusion Chronograph Arturo Fuente King Gold vorbehalten ist und anderen Betrachtern in der Regel verborgen bleibt, ist der aufwändig gearbeitete Gehäuseboden. Er ist aus massivem 18 Kt. King Gold gefertigt und mit einem gravierten und lackierten Kunstwerk verziert, das dem 25. Geburtstag der OpusX gewidmet ist. Im Gehäuse schlägt das Chronographenkaliber HUB1153 mit automatischem Aufzug und einer Gangreserve von 48 Stunden.

Ein solch glanzvolles Stück, das einen bedeutenden Meilenstein in der Geschichte einer der weltweit bekanntesten Premium-Zigarrenmarken würdigt, verdient auch eine besondere Präsentation. Die Classic Fusion Chronograph Arturo Fuente King Gold wird in einer stattlichen, grün lackierten Uhrenbox geliefert, die gleichzeitig als Zigarrenhumidor dient.

Die Classic Fusion Chronograph Arturo Fuente King Gold ist auf 50 Exemplare limitiert und in Hublot-Boutiquen sowie bei autorisierten Händlern erhältlich.

"Der Aufbau der wunderbaren Beziehung zu Hublot ist eine der größten Errungenschaften meines Lebens, und ich betrachte es als Ehre und Privileg, Teil der Markenfamilie zu sein. In diesen vielen Jahren unglaublichen Erfolgs konnten wir Freude in die ganze Welt bringen!" - CARLITO FUENTE

HUBLOT

Hublot ist eine Schweizer Uhrenmanufaktur, die 1980 gegründet wurde und ihren Sitz in Nyon hat. Als erste und damit bahnbrechende Kreation, kombinierte Hublot Gold mit einem Kautschukarmband und einem sportlichen Gehäuse, dessen Design einem Bullauge nachempfunden ist. So entstand die „Kunst der Fusion": die Verschmelzung von Tradition und Innovation, Handwerkskunst, Welten und Talenten. Sie wurde zur ästhetischen und technischen Signatur der Marke.

Diese Identität wurde 2005 durch die Präsentation der Big Bang verstärkt. Sie steht für die unübertroffene Expertise bei Komplikationen, Manufakturwerken und Spitzenmaterialien. Titan, Keramik und Saphir wurden bei diesem Modell zu noch nie dagewesenen Extremen entwickelt.

Dieser revolutionäre, avantgardistische und qualitativ hochwertige Ansatz in der Uhrmacherei spiegelt sich in der Philosophie „Be First, Unique and Different" wider. Hierauf basierend entstanden nach und nach weitere Kollektionen mit innovativen Designs: Classic Fusion, Spirit of Big Bang, Square Bang und Manufacture Pieces. Sie alle zeichnen sich durch ein hohes Maß an Handwerkskunst sowohl in Bezug auf die von Hublot geschätzten Materialien (Magic Gold, Keramik in kräftigen Farben, Saphir) als auch auf der Manufaktur-Uhrwerke (Chronograph Unico, Meca-10 und große Komplikationen, die Minutenrepetition Cathedral und die speziellen Manufacture Pieces-Uhrwerke) aus.

Die Welt von Hublot entfaltet sich über starke Partnerschaften, unter anderem im Fußball. „Hublot Loves Football" wird zur Hymne der größten Fußballereignisse (FIFA World Cup™, Premier League, UEFA Champions League, UEFA EURO™) und Botschafter aus der Fußballwelt. Die Liebe von Hublot zum Fußball setzt sich zudem in der Kunst, dem Design, der Musik, dem Sport, der Gastronomie und dem Segeln fort. Im Bewusstsein der Herausforderungen unserer Zeit zeigt Hublot ferner Verantwortung und Engagement für die Umwelt durch gemeinsame Projekte mit SORAI und Polar Pod.

Neben der E-Commerce-Website Hublot.com teilen weltweit über 140 Boutiquen die Leidenschaft und die Werte der Marke.

@Hublot #Hublot

ARTURO FUENTE

Arturo Fuente ist ein Familienunternehmen, das seit vier Generationen und mehr als 112 Jahren Premium- und Ultra-Premium-Zigarren herstellt. Heute ist Arturo Fuente eine der angesehensten und meistgeschätzten Zigarrenmarken der Welt. Fuente-Zigarren, darunter die legendäre Fuente Fuente OpusX, stehen für exzellente Qualität und haben bei Kennern eine beispiellose Fangemeinde gewonnen.

Dank dieser Erfolge gilt die Familie Fuente als die „Könige der Premium-Zigarren". Der Hauptsitz von Arturo Fuente befindet sich in einer historischen, 120 Jahre alten ehemaligen Fuente-Zigarrenfabrik im Ybor City National Historic Landmark District in Tampa, Florida. Die Zigarren werden in der berühmten Fabrik Tabacalera A. Fuente y Cia in Santiago de los Caballeros, Dominikanische Republik, hergestellt. Die berühmteste Tabakfarm der Welt, Chateau de la Fuente, liegt in der Nähe von Bonao, ebenfalls in der Dominikanischen Republik.

In Kürze wird Arturo Fuente mit einer neuen Fabrik in Esteli, Nicaragua, expandieren. In Nicaragua befinden sich bereits zahlreiche Tabakfarmen des Unternehmens.

CLASSIC FUSION CHRONOGRAPH ARTURO FUENTE KING GOLD

REFERENZ GEHÄUSE BODEN LÜNETTE 541.OX.8980.LR.OPX24 LIMITIERTE EDITION XX/50 18 Kt. King Gold, satiniert und poliert Größe: 42 MM Höhe: 11,9 MM Wasserdichtigkeit: 5 ATM / 50 M 18 Kt. King Gold, satiniert und glasperlgestrahlt, mit eingraviertem OPX24 Logo 18 Kt. King Gold, graviert, satiniert und poliert ZIFFERBLATT UHRWERK ARMBAND UND SCHLIESSE PREIS Grün mit Farbverlauf und Sonnenschliff HUB1153 Chronographenwerk mit automatischem Aufzug Frequenz: 4 Hz (28.800 A/H) Gangreserve (Stunden): 48 Anzahl der Bestandteile: 269 Rubine: 39 Armband aus schwarzem Kautschuk und grünem Alligatorleder Faltschließe aus 18 Kt. Gold 5N und schwarz plattiertem Edelstahl 36.900,00 CHF 42.200,00 EUR 40.500,00 USD 34.900,00 GBP

