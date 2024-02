BENTELER Group

BENTELER vor Erhalt von Millionen-Investition für autonomen HOLON Mover

Salzburg, Österreich, Paderborn, Deutschland und Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire)

TASARU Mobility Investments beabsichtigt Anteilserwerb an HOLON – dreistelliger Millionenbetrag für Minderheitsbeteiligung

Investment sichert Serienentwicklung und Industrialisierung des autonomen, vollelektrischen und inklusiven Shuttles

Aufbau von drei Produktionswerken in Europa, Saudi-Arabien und den USA geplant

Die BENTELER Gruppe steht davor, eine Millionenfinanzierung zum Ausbau ihres Geschäfts mit autonomen Movern zu erhalten: TASARU Mobility Investments, ein auf Automotive-Initiativen spezialisiertes Investment-Unternehmen aus Saudi-Arabien, beabsichtigt, für einen dreistelligen Millionenbetrag eine Minderheitsbeteiligung an der BENTELER-Tochter HOLON zu erwerben. Das Management beider Unternehmen unterzeichnete eine entsprechende Vereinbarung.

Die geplante Akquisition eines Anteils von bis zu 38% an HOLON durch TASARU erfolgt in mehreren Tranchen, beginnend voraussichtlich im April. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der notwendigen behördlichen Freigaben.

Mit den Finanzmitteln von TASARU wird die weitere Serienentwicklung und Industrialisierung des autonom fahrenden, vollelektrischen und inklusiven Mover vorangetrieben. Konkret ist unter anderem der Aufbau von drei Produktionsstandorten geplant, um das Fahrzeug weltweit zu vermarkten: in Europa, Saudi-Arabien und den USA.

Ralf Göttel, CEO der BENTELER Gruppe: „Was für eine Reise für HOLON: 2023 ist mit der erfolgreichen Weltpremiere unseres autonomen Mover auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas gestartet. Und nun startet das Jahr 2024 mit einer starken Partnerschaft, die es uns ermöglicht, das Fahrzeug alsbald möglich auf die Straße zu bringen. Wir freuen uns sehr, dass HOLON – als unternehmerische Erfolgsgeschichte aus unserem Haus – auch externe Investoren überzeugt hat und die Serienentwicklung sowie Industrialisierung unseres Mover nun gesichert ist. Gemeinsam mit TASARU werden wir Mobilität sicherer und nachhaltiger machen."

Der HOLON Mover ist ein vollelektrisches und autonomes Fahrzeug zum Einsatz im öffentlichen Straßenverkehr. Es ist einer der weltweit ersten Mover mit Automobilstandards – also führend in Sicherheit, Fahrkomfort und Produktionsqualität. Das Fahrzeug verkehrt mit einer Höchstgeschwindigkeit von 60 Stundenkilometern und bietet Platz für bis zu 15 Passagiere. Einsatzgebiete sind „On-Demand"-Angebote – wie Ridepooling und Ridehailing – aber auch der ganz normale Linienverkehr.

Michael Müller, CEO TASARU: „Der revolutionäre Mover von HOLON passt perfekt zu TASARUs Vision einer smarten und nachhaltigeren Zukunft und unterstützt die ehrgeizigen Ziele der saudi-arabischen Vision 2030. Gemeinsam wollen wir das Potenzial des Mover entfalten, das Saudi-Arabien und anderen Regionen erhebliche Vorteile bringen wird, und das Königreich als einen Hub für Innovationen und Herstellung autonomer Mobilität etablieren."

Henning von Watzdorf, CEO von HOLON, ergänzt: „Dies ist ein bedeutender Schritt für HOLON. Die Partnerschaft mit TASARU erlaubt es uns, die weitere Entwicklung, die Industrialisierung und die Skalierung unseres Mover noch zu forcieren. 2024 stehen nun die Prototypenentwicklung sowie erste Testfahrten im Fokus. 2025, so unser Ziel, sollen die ersten Fahrzeuge im Rahmen von Pilotprojekten im Einsatz sein. Das Kundeninteresse ist immens: Unser Fahrzeug macht eine sichere, inklusive, emissionsfreie und nachhaltige Personenbeförderung möglich – und ist damit die Antwort auf Verkehrsprobleme in den Städten, den Klimawandel und den demografischen Wandel."

Der HOLON Mover ist barrierefrei und bietet eine automatisierte Rampe, einen gesicherten Rollstuhlplatz sowie auditive und visuelle Unterstützung der Passagiere. Das Design stammt vom renommierten Design-Unternehmen Pininfarina, die Technologie für das autonome Fahren von der Intel-Tochter Mobileye. Zu den ersten Pilotprojekten für den Einsatz des Fahrzeugs gehört die Stadt Hamburg. Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr förderte ein entsprechendes Projekt dort kürzlich mit 26 Millionen Euro.

Über BENTELER BENTELER ist eine weltweit agierende Unternehmensgruppe für Kunden aus den Bereichen Automobiltechnik, Energie und Maschinenbau. Als Metall-Prozess-Spezialist entwickeln, produzieren und vertreiben wir weltweit sicherheitsrelevante Produkte, Systeme und Dienstleistungen. Im Geschäftsjahr 2022 betrug unser Umsatz 8,954 Milliarden Euro.

Unter der Führung der strategischen Managementholding BENTELER International AG mit Sitz in Salzburg, Österreich, sind die Divisionen BENTELER Automotive und BENTELER Steel/Tube organisiert. Unsere rund 23.000 Mitarbeiter an 73 Produktions- und 19 Engineering- und F&E-Standorten in 26 Ländern bieten erstklassige Herstellungs- und Vertriebskompetenz – leidenschaftlich und nah am Kunden.

BENTELER. Die Familie der Lösungsmacher. Seit 1876.

Über HOLON HOLON ist eine Tochtergesellschaft von BENTELER. Mit fundiertem Know-how in der Automobiltechnik und -industrialisierung sowie der kontinuierlichen Umsetzung neuer Technologien für die Elektromobilität entwickelt das Unternehmen autonome Mover für den Fahrzeugmarkt der Zukunft. Hierfür arbeitet HOLON mit Technologie-Unternehmen, ortsansässigen ÖPNV-Unternehmen und Mobility-as-a-Service-Anbietern zusammen.

www.driveholon.com