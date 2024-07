Gstaad Saanenland Tourismus

Alpbeizli Tour durch die Gstaader Bergwelt

Alpbeizli Tour durch die Gstaader Bergwelt

Die Ferienregion Gstaad lanciert gemeinsam mit Peakhunter die Wander-Challenge ALPBEIZLI TOUR, die vom 1. Juli bis zum 20. Oktober 2024 stattfindet. Beweggründe für diese sportliche Genuss-Challenge gibt es genug: Charmant bewirtete Alpbeizli mit fantastischer Aussicht, herrliche Wanderwege durch die liebliche Landschaft und feinste regionale Alpprodukte rückt die Challenge ins Rampenlicht. Wer sechs Alpbeizli besucht, bekommt das exklusive Finisher-Säckli und nimmt an der Hauptverlosung teil.

Für das authentische Alpleben und ihre traditionelle Landwirtschaft ist die Ferienregion Gstaad schon länger bekannt: Mit rund 80 Alpbetrieben und 11'000 Kühen bietet die Region beste Voraussetzungen für Zutaten von feinsten Alpprodukten. Die ALPBEIZLI TOUR ist eine hervorragende Möglichkeit, diese Produkte den Gästen und Einheimischen näherzubringen und ihnen die Vielfalt und Qualität der lokalen Erzeugnisse zu zeigen. Wander-Fans haben die Gelegenheit, die verschiedenen Alpbeizli in der Ruhe der Natur zu entdecken und dabei fernab des Alltags lokale Köstlichkeiten zu geniessen.

So funktioniert's – ganz einfach zum Finisher

Neben guten Wanderschuhen braucht es die App «Peakhunter», das globale Gipfelbuch für den Hosensack. Mit der App auf dem Smartphone geht's nach der Anmeldung ganz einfach: Beim Besuch eines der neun teilnehmenden Alpbeizli direkt in der App den Standort eintragen (roter Knopf auf dem Handy-Display) und ein Foto machen – das ist alles.

Teilnehmende, die sechs der neun Alpbeizli der Region besucht und diese entsprechend registriert haben, erhalten bei Gstaad Saanenland Tourismus in Gstaad ein Finisher-Säckli. Dieses enthält verschiedene regional hergestellte Produkte aus der Stiftung Alpenruhe. Je nach Saison können dies Kräutersalz, Tee, Brätzeli, Apfelringe oder ähnliches sein. Alle Finisher nehmen automatisch an der grossen Schlussverlosung Ende Oktober teil, bei der attraktive Preise von lokalen Partnern gewonnen werden können.

Die Gelegenheit für genussvolle, regionale Entdeckungen in der Region Gstaad

Die Alpbeizli der Region freuen sich bereits auf viele Besucher:innen diesen Sommer auf den verschiedenen Alpen. Als Wander-Challenge lanciert, stellt die Aktion die Alplandwirtschaft in der intakten Natur der Ferienregion Gstaad ins Zentrum. «Die ALPBEIZLI TOUR Wander-Challenge ist eine wunderbare Gelegenheit, die landschaftliche Schönheit der Ferienregion Gstaad zu erleben und dabei die hervorragenden regionalen Produkte zu entdecken», freut sich Katrin Espiasse, Produktmanagerin Destinationsentwicklung & Nachhaltigkeit bei Gstaad Saanenland Tourismus. Weiter ergänzt sie: «Probieren geht über Studieren: Wir freuen uns, Wanderbegeisterte und Feinschmecker:innen zur ersten ALPBEIZLI TOUR bei uns im Berner Oberland begrüssen zu dürfen.»

Die Gastfreundschaft in den Alpbeizli ist weitherum bekannt und die Herstellung von lokalen Produkten auf der Alp ist eindrücklich: So können Interessierte in der Site Alp und der Alp Turnels zum Beispiel live dabei sein, wenn die Alpmilch zum Alpkäse gepresst wird. Actionreich ist die anschliessende Fahrt von der Site Alp am Sparenmoos mit den Trottinetts, die dort vermietet werden. Für Gäste, die länger verweilen möchten, stehen verschiedene Übernachtungsmöglichkeiten zur Verfügung. Auf Voranmeldung können Besucher:innen in den beiden SAC-Hütten Grubenberg und Gelten sowie auf den Alpen Turnels und Stierenberg nächtigen.

Weitere Informationen zu den Preisen, allen teilnehmenden Alpbeizli und zur Registrierung: www.peakhunter.com/de/gstaad

Preise für die Gewinner:innen der ALPBEIZLI TOUR Wander-Challenge

1. Preis

Übernachtung für 2 Personen

Golfhotel Les Hauts de Gstaad & Spa in Saanenmöser

5-Gang-Abendmenü, Frühstücksbuffet, Nutzung des Spas

2. Preis

Besichtigung der Käsegrotte Gstaad für 10 Personen

Geführte Besichtigung im Kerzenlicht, Degustation verschiedener Käsesorten, Getränke

3. Preis

Mittagessen für 2 Personen inklusive Talfahrt vom Wasserngrat

Mittagessen auf 2000m ü. M., Talfahrt nach Gstaad

4. Preis

Gutschein Restaurant Huus am Arnensee

Restaurant Huus am Arnensee in Feutersoey

5.–8. Preis

Gutschein für Fondue- oder Racletterucksack für 4 Personen

Enthält alles für ein Fondue oder Raclette für 4 Personen

9. Preis

Fondue für 2 Personen im Restaurant Lauenensee

Fondue im gemütlichen Restaurant oberhalb des Lauenensees, verschiedene Wandermöglichkeiten

10.–12. Preis

Käse aus der Molkerei Gstaad

«Genuss-Päckli» mit verschiedenen regionalen Käsen

Kontakt für weitere Fragen:

Gstaad Saanenland Tourismus Katrin Espiasse Produktmanager Destinationsentwicklung & Nachhaltigkeit Sportkoordinatorin Tel. +41 33 748 81 30 katrin.espiasse@gstaad.ch Gstaad Saanenland Tourismus als offizielle Destinationsmanagement-Organisation der Ferienregion Gstaad setzt sich für die regionale Angebotsentwicklung ein, verantwortet das Destinationsmarketing und betreibt neben den 8 Tourismusbüros in den Gemeinden Gsteig, Lauenen, Saanen und Zweisimmen auch diverse touristische Infrastrukturanlagen. Neben dem Support der Leistungsträger durch aktiven Austausch und Weitergabe von Fachkompetenz, vernetzt Gstaad Saanenland Tourismus die verschiedenen Akteure entlang der touristischen Dienstleistungskette. Dabei berücksichtigt Gstaad Saanenland Tourismus gleichermassen die Bedeutung der Region als Lebensraum, Tourismusraum und Wirtschaftsraum.