HUBLOT SA

Hublot präsentiert die MP-15 Takashi Murakami Tourbillon Sapphire Rainbow

Nyon, Schweiz (ots/PRNewswire)

Die neueste Kreation von HUBLOT und dem gefeierten zeitgenössischen japanischen Künstler Takashi Murakami ist endlich da - und es ist vielleicht die auffälligste und außergewöhnlichste Kreation des Duos bis heute. Die MP-15 Takashi Murakami Tourbillon Sapphire Rainbow ist eine Neuinterpretation der ikonischen lächelnden Blume des Künstlers in Form einer mit bunten Edelsteinen besetzten Saphir-Skulptur, die mit dem ersten zentralen Tourbillonwerk von HUBLOT ausgestattet ist. Eine limitierte Auflage von nur 20 Stück.

Takashi Murakami überschreitet die vorgefassten Meinungen über zeitgenössische Kunst und schuf seine eigene Kunstrichtung mit dem Namen "Superflat", die sich von der bildenden Kunst wie Malerei, Skulpturen und Installationen bis hin zu kommerzielleren Medien wie Mode und Animation erstreckt. Murakami verwischt die Grenze zwischen hoher und niederer Kunst und verschmilzt die Ästhetik der japanischen Kunsttradition mit der zeitgenössischen Kunst und Kultur. Das ikonischste seiner Werke ist die lächelnde Blume, die HUBLOT durch mehrere Gemeinschaftsarbeiten in einen uhrmacherischen Kontext bringen wollte.

Die MP-15 ist das Symbol einer blühenden Freundschaft, geboren aus der gemeinsamen Leidenschaft, Grenzen zu überwinden und Erwartungen zu übertreffen. HUBLOT begann seine Zusammenarbeit mit Murakami im Jahr 2021, mit dem gemeinsamen Ziel, Grenzen zu überwinden und die Erwartungen an ihre jeweiligen Kunstformen zu übertreffen. Nach seinen gleichnamigen Classic Fusion-Modellen und einer Reihe von NFT-Kunstwerken, die mit einzigartigen Stücken kombiniert wurden, haben HUBLOT und Takashi Murakami ihre Partnerschaft mit der Enthüllung der MP-15 Takashi Murakami Tourbillon für die Wohltätigkeitsauktion Only Watch 2023 auf die nächste Stufe gehoben. Die MP-15 Takashi Murakami Tourbillon interpretiert eines der emblematischsten Motive Murakamis neu und verwandelt die "lächelnde Blume" von Murakamis unverkennbarer Ästhetik in eine tragbare Skulptur, die nahtlos zeitgenössische Kunst, avantgardistische Uhrmacherkunst und außergewöhnlichen Edelsteinbesatz in sich vereint. Dies erfordert eine sorgfältige Auswahl von Edelsteinen, die in einem perfekten Übergang von Tönen zusammenwirken.

Das bescheidene 42-mm-Gehäuse mit zwölf Blütenblättern ist sorgfältig aus einem Saphirglasblock gefertigt. Getreu Murakamis farbenfroher Palette sind die zwölf Blütenblätter mit polierten Titaneinlagen versehen, die mit insgesamt 444 Farbedelsteinen besetzt sind, darunter Rubine im Brillantschliff, rosa Saphire, Amethyste, blaue Saphire, blaue Topase, Tsavorite und gelbe oder orangefarbene Saphire. Diese Steine sind so gruppiert, dass jedes Blütenblatt eine andere leuchtende Farbe hat, genau wie das Original der lächelnden Murakami-Blume.

Die MP-15 ist jedoch mehr als nur eine unglaubliche Leistung in Sachen Edelsteinbesatz: Sie verfügt über ein wirklich revolutionäres mechanisches Kaliber. Das Herzstück des Kalibers HUB9015 ist das zentrale fliegende Tourbillon, das durch das gewölbte Saphirglas, das mit zwei funkelnden Augen und einem lächelnden Mund graviert ist, bewundert werden kann. Das zentrale Tourbillon, eine Premiere für HUBLOT, ist eine äußerst seltene Komplikation, die eine fortschrittliche Technik erfordert und die Konstruktion eines mechanischen Uhrwerks neu interpretiert. In der MP-15 wird sie von einem Handaufzugskaliber angetrieben, das eine außergewöhnliche Gangreserve von 120 Stunden aufweist - genug, um fast eine ganze Woche lang zu laufen. Um das Aufziehen so mühelos wie möglich zu gestalten, hat HUBLOT einen speziellen, wiederaufladbaren Stift entwickelt, der auf die Krone aufgesetzt wird und die beiden Federhäuser in 100 Umdrehungen aufzieht.

Bei diesem skulpturalen, tragbaren Kunstwerk steht der Gedanke der innovativen und originellen Uhrmacherei im Vordergrund. Um das zentrale fliegende Tourbillon der MP-15 herum und ohne dessen Sicht zu behindern, werden die Stunden und Minuten von zwei Zeigern angezeigt, die um dessen Peripherie kreisen. Die Zeiger befinden sich unterhalb des Tourbillonkäfigs und sind dank einer ausgeklügelten koaxialen Konstruktion nur an den Spitzen nach oben und außen gebogen. Um das Ablesen der Zeit mühelos und intuitiv zu gestalten, ist die Öffnung mit einem Flanschring versehen, der mit zwölf Stabindexen versehen ist, die jeweils die Farbe des Blütenblattes fortsetzen. Die visuelle Faszination der MP-15 wird durch die Tatsache verstärkt, dass die meisten Komponenten des Uhrwerks skelettiert wurden, so dass sie in einem Vakuum zu schweben scheinen. Eine wahre Meisterleistung der Uhrmacherkunst.

Die MP-15 Takashi Murakami Tourbillon Sapphire Rainbow ist ein künstlerisches Projekt, das Liebhaber zeitgenössischer Kunst für seine Kühnheit und anspruchsvolle Uhrenliebhaber für seine Komplexität begeistern wird. Sie ist in einer limitierten Auflage von 20 Exemplaren erhältlich und kann von HUBLOT-Boutiquen und autorisierten Händlern auf der ganzen Welt angefordert werden.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2538148/HUBLOT_Takashi_Murakami_1.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2538133/HUBLOT_Takashi_Murakami_2.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1920991/Hublot_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/hublot-prasentiert-die-mp-15-takashi-murakami-tourbillon-sapphire-rainbow-302284748.html