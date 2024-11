HUBLOT SA

BIG BANG UNICO NOVAK DJOKOVIC

Paris (ots/PRNewswire)

ROBUST, LEICHT, NACHHALTIG: EINE BIG BANG UNICO, BEFLÜGELT VON DER SIEGERMENTALITÄT DES OLYMPIA-GOLDMEDAILLENGEWINNERS UND 24-FACHEN GRAND-SLAM-CHAMPIONS NOVAK DJOKOVIC

Inspiriert von den unglaublichen Rekordleistungen von Markenbotschafter Novak Djokovic, hat Hublot eine Uhr geschaffen, die die Agilität des Tennisstars auf dem Platz einfängt und zugleich das Streben der Marke nach nachhaltiger Innovation unterstreicht. Gemeinsam präsentieren Hublot und der Markenbotschafter eine außergewöhnliche Uhr, die der Stärke und Entschlossenheit Ausdruck verleiht, die Djokovic zum größten Tennisspieler aller Zeiten gemacht haben. Die Big Bang Unico Novak Djokovic wurde aus HEAD-Schlägern und Lacoste Poloshirts von Djokovic gefertigt und zeugt damit von der Innovationsfreude und unvergleichlichen Materialbeherrschung, die Hublot auszeichnen. In eine spektakuläre Uhr verwandelt, erhalten Novak Djokovics Schläger und Shirts ein zweites Leben in Form eines einzigartigen Talismans.

Journalisten und Ehrengäste kamen in Paris zusammen, um gemeinsam die legendäre Siegermentalität des Olympiasiegers und 24-fachen Grand-Slam-Titelträgers Novak Djokovic zu erleben, die durch ein eindrucksvolles Erlebnis, ein Gespräch zwischen HUBLOT CEO Julien Tornare und Novak Djokovic sowie die offizielle Präsentation der Big Bang Unico Novak Djokovic zum Leben erweckt wurde. Das gesamte Event war vom Charisma Novak Djokovics geprägt, eines unvergleichlichen Spielers, der dieses Jahr in der Stadt des Lichts olympisches Gold und damit einen weiteren bemerkenswerten Kariere-Meilenstein errungen hatte. Mit diesem brillanten Triumph schrieb Djokovic zugleich Geschichte als erst fünfte Person im Tennis, die mit Siegen bei allen vier Grand-Slam-Turnieren sowie einer Goldmedaille im olympischen Einzel-Turnier den Golden Slam geschafft hat.

Legendäre Geisteshaltung

2021 wurde Novak Djokovic Mitglied der Hublot-Familie. Seitdem begleitet die Schweizer Luxusuhrenmanufaktur die größten Erfolge des Tennisspielers und erlebt mit, wie Djokovic seinen unangefochtenen Status als der Tennis-GOAT immer wieder aufs Neue bestätigt.

Novak Djokovic gilt mittlerweile als Tennislegende. Im Jahr 2003 debütierte er als Profi und hat seither Tennisgeschichte geschrieben, Rekorde gebrochen, das Unmögliche möglich gemacht und Widrigkeiten überwunden. Seit seinem ersten Grand-Slam-Sieg bei den Australian Open 2008 dominiert Djokovic den härtesten Wettbewerb in der Geschichte des Tennissports und hat das Spiel Schlag um Schlag vorangebracht. Als mittlerweile 24-facher Grand-Slam-Champion im Einzel hat er seine Leidenschaft und Entschlossenheit ein ums andere Mal unter Beweis gestellt und damit seinen Ausnahmestatus immer weiter gefestigt.

Mit seinem Streben, der Beste zu sein und alles für seine Träume zu geben, verkörpert Djokovic die gleichen starken Werte, die auch Hublots einzigartige Herangehensweise an die Haute Horlogerie prägen. Je größer die Herausforderung, desto größer der Ruhm, wenn sie gemeistert ist.

„Um dahin zu gelangen, wo ich heute stehe, war enorm viel Arbeit nötig, körperliche und vor allem auch mentale. Die Psychologie spielt im Sport eine große Rolle, und wenn ich spiele, muss jede Aktion präzise und bewusst sein. Das gilt nicht zuletzt auch für das, was ich bei der Vorbereitung und beim Wettkampf trage, denn es wird Teil meines Körpers, meines Geistes. Jedes Detail trägt wesentlich dazu bei, konzentriert und entschlossen zu bleiben. Diese Uhr repräsentiert Schlüsselmomente aus meiner Saison 2023, einem sehr wichtigen Jahr in meiner Karriere, und ist damit ein sichtbarer Ausdruck dieser Einstellung. Sie ist ein Symbol für jedes Spiel, für jeden einzelnen Augenblick. Es war eine fantastische Erfahrung, mit Hublot zusammenzuarbeiten, um diese außergewöhnliche Uhr gemeinsam zu kreieren."

- NOVAK DJOKOVIC

HUBLOT MARKENBOTSCHAFTER UND TENNIS-GOAT

Eine Fusion von Exzellenz und Innovation

Für die Entwicklung der Big Bang Unico Novak Djokovic galt eine besondere Vorgabe: Die Uhr sollte außerordentlich leicht sein und dabei eine nachhaltige Komponente aufweisen. Bekannt dafür, in der Forschung und Entwicklung die Grenzen laufend neu zu definieren, gelang es der Manufaktur, ein Material zu schaffen, das nicht nur neu, sondern auch sehr persönlich ist. Hublot entwickelte einen Verbundwerkstoff aus 25 HEAD-Schlägern sowie 17 dunkelblauen und 15 hellblauen Lacoste Poloshirts, die Djokovic in der Saison 2023 getragen hatte, dem Jahr, in dem er die Zahl seiner Grand-Slam-Erfolge im Einzel auf 24 brachte und damit Rekorde brach und Geschichte schrieb.

Bei der Entwicklung und Verwendung der Materialien setzte Hublot alles daran, die Uhr so leicht wie nur möglich zu machen, ohne Kompromisse bei der Festigkeit und Widerstandsfähigkeit eingehen zu müssen. Der Forschungs- und Entwicklungsprozess spiegelte dabei in vieler Hinsicht Djokovics Entschlossenheit, Spitzenleistungen zu erbringen.

Der Verbundwerkstoff für das Gehäuse und die Lünette der Uhr ist aus Epoxidharz aus biologischem Anbau gefertigt, das mit Quarzpulver und Glasvlies verstärkt und mit den recycelten Schlägern und Shirts verschmolzen wurde. Das so entstandene Material ist mit hell- und dunkelblauen Textil- sowie schwarzen Carbon-Fragmenten gesprenkelt, die eine einzigartige Camouflage-Ästhetik erzeugen. Ein innovativer Ansatz, der beispielhaft für die Ambition der Manufaktur steht, sich immer wieder neu zu erfinden.

Für ein federleichtes Tragegefühl am Handgelenk musste Hublot Wege finden, um das Gewicht der Uhr zu verringern. Anstelle des traditionellen Saphirglases wählte der Schweizer Luxusuhrenhersteller gehärtetes Gorilla-Glas, ein Material, das in der High-End-Elektronik verwendet wird und nur halb so schwer ist wie Saphirglas. All diese Leistungen sind dem unermüdlichen Bestreben der Innovations- und Materialteams von Hublot zu verdanken, einzigartige Uhren zu kreieren und dabei zugleich dem Anspruch der Marke gerecht zu werden, sinnvolle, nachhaltige Produkte herzustellen.

Im Herzen der Uhr schlägt das Unico Manufaktur-Chronographenwerk. Als ein Synonym für den kühnen und einzigartigen Charakter der Marke bot es sich für diesen besonderen Zeitmesser geradezu an. Allerdings musste das Unico-Standardwerk aus Messing neu erfunden werden, um das Gewicht der Uhr weiter zu reduzieren. Hublot entschied sich deshalb für Aluminium, ein für seine Leichtigkeit geschätztes Material, das in Anlehnung an die Camouflage-Farbgebung des Gehäuses hellblau oder grau eloxiert wurde. Auf diese Weise konnten die Techniker bei Hublot das Gewicht des Uhrwerks um 27 % verringern, also fast um ein Drittel. Auch für einige Gehäusekomponenten wurde Aluminium verwendet, so etwa für die Gehäuseseiten (3H-9H), die Sub-Lünette, die Lünettenflanken, die Drücker, die Krone und den Gehäuseboden.

Die Big Bang Unico Novak Djokovic wird mit vier Armbändern für vier Stilvarianten geliefert. Das erste Band ist ein „Lacoste" Tennisarmband, das mit dem One-Click-System am Uhrenkopf befestigt wird und die Uhr zum perfekten Begleiter beim Tennis macht. Die zweite Variante ist ein blaues, elastisches Band. In dieser Kombination bringt die Uhr insgesamt 49,5 Gramm auf die Waage und ist damit leichter als ein Tennisball! Das dritte Armband ist ein hellblaues Velcro-Band mit einer Sportschließe aus blauem, poliertem Aluminium. Und die vierte Variante ist ein weißes Kautschukarmband mit einer Faltschließe aus Titan.

Hoher Sammlerwert

Fans des Tennisspielers wie auch Sammler werden die Details zu schätzen wissen, mit denen die Uhr versehen ist, wie etwa den gelben Sekunden-Drücker oder die leicht gewölbten und geschwungenen Schrauben an der Lünette, die an einen Tennisball erinnern. Auf dem Sekundenzeiger und der Schwungmasse ist das Logo von Novak Djokovic zu sehen.

Die auf 100 Exemplare limitierte Big Bang Unico Novak Djokovic wird in einer hochwertigen Hublot-Holzbox geliefert, die inklusive der Scharniere komplett aus massiver Eiche gefertigt ist. Sowohl bei der Beschaffung des rückverfolgbaren, aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammenden Holzes als auch bei der Herstellung der Box wurde auf kurze Lieferwege geachtet.

Das einzigartige Design der Uhrenbox wurde exklusiv für diese limitierte Edition entworfen.

Alle Käufer der Uhr erhalten außerdem ein Lacoste Sportarmband sowie ein Lacoste Poloshirt mit der Unterschrift von Novak Djokovic, Hublot-Markenbotschafter und Inhaber des Rekords von 24 Grand-Slam-Titeln im Einzel.

Gehören Sie zu den Ersten, die die neue Hublot Big Bang Unico Novak Djokovic besitzen. Sie ist ab sofort online auf Hublot.com und in unseren Boutiquen erhältlich.

HUBLOT

Hublot ist eine Schweizer Uhrenmanufaktur, die 1980 gegründet wurde und ihren Sitz in Nyon hat. Als erste und damit bahnbrechende Kreation, kombinierte Hublot Gold mit einem Kautschukarmband und einem sportlichen Gehäuse, dessen Design einem Bullauge nachempfunden ist. So entstand die „Kunst der Fusion": die Verschmelzung von Tradition und Innovation, Handwerkskunst, Welten und Talenten. Sie wurde zur ästhetischen und technischen Signatur der Marke.

Diese Identität wurde 2005 durch die Präsentation der Big Bang verstärkt. Sie steht für die unübertroffene Expertise bei Komplikationen, Manufakturwerken und Spitzenmaterialien. Titan, Keramik und Saphir wurden bei diesem Modell zu noch nie dagewesenen Extremen entwickelt.

Dieser revolutionäre, avantgardistische und qualitativ hochwertige Ansatz in der Uhrmacherei spiegelt sich in der Philosophie „Be First, Unique and Different" wider. Hierauf basierend entstanden nach und nach weitere Kollektionen mit innovativen Designs: Classic Fusion, Spirit of Big Bang, Square Bang und Manufacture Pieces. Sie alle zeichnen sich durch ein hohes Maß an Handwerkskunst sowohl in Bezug auf die von Hublot geschätzten Materialien (Magic Gold, Keramik in kräftigen Farben, Saphir) als auch auf der Manufaktur-Uhrwerke (Chronograph Unico, Meca-10 und große Komplikationen, die Minutenrepetition Cathedral und die speziellen Manufacture Pieces-Uhrwerke) aus.

Die Welt von Hublot entfaltet sich über starke Partnerschaften, unter anderem im Fußball. „Hublot Loves Football" wird zur Hymne der größten Fußballereignisse (FIFA World CupTM, Premier League, UEFA Champions League, UEFA EUROTM) und Botschafter aus der Fußballwelt. Die Liebe von Hublot zum Fußball setzt sich zudem in der Kunst, dem Design, der Musik, dem Sport, der Gastronomie und dem Segeln fort. Im Bewusstsein der Herausforderungen unserer Zeit zeigt Hublot ferner Verantwortung und Engagement für die Umwelt durch gemeinsame Projekte mit SORAI und Polar Pod.

Neben der E-Commerce-Website Hublot.com teilen weltweit über 140 Boutiquen die Leidenschaft und die Werte der Marke.

@Hublot #Hublot

BIG BANG UNICO NOVAK DJOKOVIC

REFERENZ GEHÄUSE BODEN LÜNETTE 441.QKB.5120.NR.DJO24 Limitiert auf 100 Exemplare GEWICHT Mit elastischem Schweißband: 49,5 g Mit Klettarmband: 54 g Mit Tennisarmband: 65 g Mit Kautschukarmband: 75 g Mattblaues, recyceltes Verbundmaterial mit eingearbeiteten Poloshirts und Schlägern von Novak Djokovic Durchmesser: 42 mm Höhe: 14,5 mm Wasserdichtigkeit: 10 ATM / 100 M Poliertes, himmelblau eloxiertes Aluminium Mattblaues, recyceltes Verbundmaterial mit eingearbeiteten Poloshirts und Schlägern von Novak Djokovic ZIFFERBLATT UHRWERK ARMBAND UND SCHLIESSE PREIS Matt himmelblau, Indizes mit weißem Leuchtstoff Unico Manufakturwerk mit automatischem Aufzug Chronograph aus himmelblau PVD-beschichtetem Aluminium Frequenz: 4 Hz (28.800 A/H) Gangreserve (Stunden): 72 Anzahl der Bestandteile: 354 Rubine: 43 Erstes Armband: Tennisarmband Zweites Armband: Blaues, elastisches Schweißband Drittes Armband: Blaues Klettarmband Viertes Armband: Weißes Kautschukarmband Sportschließe aus blauem, poliertem Aluminium (beim Klettarmband) Faltschließe aus Titan (beim Kautschukarmband) CHF 48.000 EUR 54.900 USD 52.700 GBP 45.300

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2555393/Hublot_Big_Bang_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2555398/Hublot_Big_Bang_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2555399/Hublot_Big_Bang_3.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2555400/Hublot_Big_Bang_4.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2555401/Hublot_Big_Bang_5.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2555402/Hublot_Big_Bang_6.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2555170/Hublot_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/big-bang-unico-novak-djokovic-302313240.html