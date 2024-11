HUBLOT SA

VENDEE GLOBE: ALAN ROURA, HUBLOT UND DIE GANZE SCHWEIZ SIND BEREIT, DIE EXTREMSTE SPORTLICHE HERAUSFORDERUNG ANZUNEHMEN!

Stolz, Freude und Entschlossenheit – diese drei Emotionen teilen Alan Roura und alle Mitarbeiter von Hublot wenige Tage vor dem Start der zehnten Ausgabe der Vendée Globe. Gemeinsam bereiten sie sich auf die extremste Einhand-Regatta der Welt vor und vibrieren im süchtig machenden Rhythmus des Wettbewerbs.

Für ihn steht ein Rendezvous mit den Weltmeeren an: Am Sonntag, den 10. November, um

13:02 Uhr geht Alan Roura an Bord der Hublot-IMOCA offiziell an den Start zu seiner dritten Vendée Globe in Folge. Damit wird sein Name und der der renommierten Uhrenmanufaktur dauerhaft in die Schweizer Sportgeschichte eingehen!

„Die Emotionen sind immer noch so stark wie eh und je, vielleicht sogar noch stärker als vor vier Jahren, da das Publikum wieder da ist und die Unterstützung der Massen noch verrückter ist, als ich es in Erinnerung habe", kommentiert der 31-jährige Segler wenige Tage vor dem Start, am Handgelenk seine Sammleruhr aus Karbonfaser, die „Big Bang Unico Sailing Team".

In den letzten drei Wochen sind etwa 2,5 Millionen Besucher nach Les Sables d'Olonne geströmt, um dort die spektakulären Boote zu bewundern und um den Einhandseglern zuzujubeln, die sich auf diese unglaubliche Reise rund um den Globus vorbereiten, um die Welt zu erobern. Ein Rekordandrang, vier Jahre nach einer Ausgabe, die wegen der Covid-19-Pandemie ohne Publikum stattfand, und der sich am Sonntag bei der legendären Fahrt durch die Fahrrinne von Les Sables d'Olonne erneut bestätigen dürfte!

„Das Einzige, was zählt, ist, sich selbst zu übertreffen"

Vor knapp 1000 Tagen klopfte der junge Schweizer Segler an die Tür von Hublot und schwärmte von seinem Projekt und seinem Wunsch, den „Everest der Meere" zu bezwingen. Sein Kampfgeist, seine Leidenschaft, sein Mut und sein Enthusiasmus haben die namhafte Manufaktur sofort begeistert.

„Wir müssen uns für die Zusammenarbeit mit Alan nicht verstellen. Unsere maritime DNA steckt in unserem Namen: Hublot, was übersetzt „Bullauge" bedeutet. Unsere Manufaktur ist seit jeher mit dem Meer verbunden. Die Technologie im Hochseerennsport entwickelt sich genauso schnell weiter wie unsere Forschung und Entwicklung. Die vor kurzem eingeführte Big Bang Unico Sailing Team verkörpert unser leistungsstärkstes Know-how, um sich den Ozeanen zu stellen. Zumindest im Moment. Denn für Hublot wie für Alan zählt nur, sich selbst zu übertreffen", freut sich Julien Tornare, CEO von HUBLOT.

Diese Philosophie teilt auch der erfahrenste Segler seiner Generation, Finisher von zwei Ausgaben der Vendée Globe und Halter des Nordatlantik-Rekords. „In der Schweiz haben wir alle eine bestimmte Vorstellung von Leistung, Präzision und Engagement. Ich bin keiner, der sich mit seinen bisherigen Errungenschaften begnügt, denn wenn man zu viele Gewissheiten hat, fährt man mit Sicherheit gegen die Wand. Ich will den Cursor immer weiter nach oben schieben, andere übertreffen, aber vor allem mich selbst übertreffen."

„Ein großartiges menschliches Abenteuer"

Der Wettlauf gegen die Zeit hat für Alan Roura also offiziell begonnen, vor dessen Bug nun rund 45.000 Kilometer liegen. Alan Roura wird das legendäre Kap der Guten Hoffnung, das Kap Leeuwin und das Kap Horn hinter sich lassen und muss an seine Grenzen gehen, um diese außergewöhnliche Herausforderung ohne Hilfe und ohne Zwischenstopp zu meistern, was in der 35-jährigen Geschichte der Regatta bislang nur 200 Seglern gelungen ist!

Auf dem Weg dorthin wird der Segler zweifelsohne viele Herausforderungen meistern müssen, aber Alan Roura weiß, dass er auf die volle Unterstützung seiner Partner in diesem 100-prozentigen Schweizer Projekt zählen kann und dass hinter ihm eine ganze Nation steht, die ihren Landsmann anfeuert. „Mein Wunsch für diese Vendée Globe ist es, meine Freude auf dem Meer mit meinem Team, meinen Partnern und allen Schweizern, die mir folgen, zu teilen. Ja, es wird Schwierigkeiten, Unwägbarkeiten und Schicksalsschläge geben. Sie gehören dazu. Aber ich möchte mich auf das Positive konzentrieren und zeigen, dass eine Vendée Globe vor allem ein großartiges menschliches Abenteuer ist!"

HUBLOT

Hublot ist eine Schweizer Uhrenmanufaktur, die 1980 gegründet wurde und ihren Sitz in Nyon hat. Als erste und damit bahnbrechende Kreation, kombinierte Hublot Gold mit einem Kautschukarmband und einem sportlichen Gehäuse, dessen Design einem Bullauge nachempfunden ist. So entstand die „Kunst der Fusion": die Verschmelzung von Tradition und Innovation, Handwerkskunst, Welten und Talenten. Sie wurde zur ästhetischen und technischen Signatur der Marke.

Diese Identität wurde 2005 durch die Präsentation der Big Bang verstärkt. Sie steht für die unübertroffene Expertise bei Komplikationen, Manufakturwerken und Spitzenmaterialien. Titan, Keramik und Saphir wurden bei diesem Modell zu noch nie dagewesenen Extremen entwickelt.

Dieser revolutionäre, avantgardistische und qualitativ hochwertige Ansatz in der Uhrmacherei spiegelt sich in der Philosophie „Be First, Unique and Different" wider. Hierauf basierend entstanden nach und nach weitere Kollektionen mit innovativen Designs: Classic Fusion, Spirit of Big Bang, Square Bang und Manufacture Pieces. Sie alle zeichnen sich durch ein hohes Maß an Handwerkskunst sowohl in Bezug auf die von Hublot geschätzten Materialien (Magic Gold, Keramik in kräftigen Farben, Saphir) als auch auf der Manufaktur-Uhrwerke (Chronograph Unico, Meca-10 und große Komplikationen, die Minutenrepetition Cathedral und die speziellen Manufacture Pieces-Uhrwerke) aus.

Die Welt von Hublot entfaltet sich über starke Partnerschaften, unter anderem im Fußball. „Hublot Loves Football" wird zur Hymne der größten Fußballereignisse (FIFA World Cup™, Premier League, UEFA Champions League, UEFA EURO™) und Botschafter aus der Fußballwelt. Die Liebe von Hublot zum Fußball setzt sich zudem in der Kunst, dem Design, der Musik, dem Sport, der Gastronomie und dem Segeln fort. Im Bewusstsein der Herausforderungen unserer Zeit zeigt Hublot ferner Verantwortung und Engagement für die Umwelt durch gemeinsame Projekte mit SORAI und Polar Pod.

Neben der E-Commerce-Website Hublot.com teilen weltweit über 140 Boutiquen die Leidenschaft und die Werte der Marke.

BIG BANG UNICO SAILING TEAM

REFERENZ GEHÄUSE BODEN LÜNETTE 441.QX.1149.NR.ARA24 Limitiert auf 100 Exemplare Kohlefaser, schwarz glänzend Durchmesser: 42 mm Höhe: 14,5 mm Wasserdichtigkeit: 10 ATM Kohlefaser, schwarz glänzend Kohlefaser, schwarz glänzend ZIFFERBLATT UHRWERK ARMBAND UND SCHLIESSE PREIS Mattschwarz Uhrwerk HUB1280 Unico Manufaktur-Chronographenwerk mit automatischem Aufzug Frequenz: 4 Hz (28.800 A/H) Gangreserve (Stunden): 72 Anzahl der Bestandteile: 354 Rubine: 43 Schwarzer Stoff mit Velcro® und Sportschließe aus schwarzer Keramik Zusätzliches schwarz-gelbes Armband aus Kautschuk, unterfütterter und strukturiert Faltschließe aus schwarzer Keramik und schwarz beschichtetem Titan 22.900,00 CHF 26.200,00 EUR 25.200,00 USD 21.600,00 GBP

