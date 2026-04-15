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Mobility accélère et ajoute 1 000 véhicules à sa flotte d'ici trois ans

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Rotkreuz (ots)

Mobility Société Coopérative a essuyé des pertes en 2025 malgré un chiffre d'affaires en légère progression en raison d'amortissements exceptionnels et d'investissements dans le développement de l'offre. Le plus grand prestataire de car sharing de Suisse continuera d'investir dans sa croissance au cours des prochaines années - au profit de sa clientèle et de la mobilité durable.

L'année 2025 a marqué le début d'une phase de croissance stratégique pour Mobility. L'entreprise a mis en place 210 nouveaux véhicules, un chiffre jamais atteint depuis 2008. Ainsi, 3'260 véhicules partagés sont désormais disponibles dans toute la Suisse. À la fin de l'année, la société coopérative comptait 298'000 utilisatrices et utilisateurs ainsi que 5'700 client business, dont près de 200 entreprises, administrations et communes supplémentaires.

"Poursuivre le tournant de la mobilité"

En raison des investissements réalisés dans les nouveaux véhicules et la numérisation, Mobility avait budgétisé une perte de CHF -3 millions pour 2025, un objectif qui a été bien respecté. Suite aux amortissements exceptionnels de CHF 2.4 millions dans le domaine informatique, la société coopérative a clôturé l'exercice comptable sur un résultat de -4.5 millions, avec un chiffre d'affaires de CHF 82.1 millions enregistrant une légère hausse (exercice précédent: 81.7). Les amortissements exceptionnels sont le fruit d'une décision stratégique de l'entreprise de mettre désormais elle-même en oeuvre les développements technologiques afin d'être plus indépendante vis-à-vis des prestataires externes. Si cette décision pèse sur le résultat comptable à court terme, elle aura des répercussions positives sur la situation financière et la compétitivité de Mobility à long terme. Raoul Stöckle, président du Conseil d'administration, apporte des précisions: "Afin de développer les activités opérationnelles et de poursuivre le tournant de la mobilité, nous avons réalisé des investissements ciblés et nous acceptons le résultat négatif qui en découle. Nous avons fait le choix, avec le soutien de nos sociétaires, de nous engager dans cette phase d'investissement et de transformation pluriannuelle. Nous orientons ainsi encore davantage notre entreprise vers la clientèle et voulons inciter encore plus de personnes à opter pour le car sharing durable."

Une nouvelle directrice pour accompagner la hase de croissance

La situation financière de Mobility est solide. La société coopérative dispose de liquidités suffisantes et d'un degré d'autofinancement élevé, ce qui lui permet de poursuivre ses investissements. La nouvelle directrice Corinne Vogel est entrée en fonction avec pour mission d'accompagner l'entreprise tout au long de cette phase. Concrètement, Mobility ambitionne de mettre en place plus de 1'000 véhicules supplémentaires au cours des trois prochaines années. Corinne Vogel: "Avec les changements à venir et la croissance prévue, nous sommes confrontés à un défi de taille, mais passionnant, que nous relevons ensemble en tant que société coopérative, et je m'en réjouis beaucoup. Un réseau de véhicules Mobility plus dense dans toute la Suisse accroît la disponibilité et donc l'attractivité du car sharing. Nous encourageons ainsi un comportement durable en matière de mobilité et créons une véritable alternative à la voiture privée." Les investissements en cours ne seront pas seulement profitables pour Mobility. "La société et l'environnement en profiteront également."

40'000 voitures en moins grâce à Mobility

Le contexte est en tout cas favorable: les analyses de potentiel conduites par Mobility révèlent des besoins régionaux en faveur du car sharing. Dans le même temps, cette forme de mobilité alternative a le vent en poupe du fait de la croissance démographique et des décisions politiques visant à développer les espaces verts dans les villes. Mobility considère que le car sharing est une partie de la solution pour relever durablement les défis liés au trafic. Enfin, une étude récente montre qu'une voiture partagée de Mobility remplace en moyenne 18 véhicules privés. Aujourd'hui déjà, plus de 40'000 voitures et places de parc sont économisées dans toute la Suisse.

Rapport de gestion, avec rapport financier et environnemental: https://rapportdegestion.mobility.ch

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