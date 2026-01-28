Mobility

100'000 Zurichoises et Zurichois utilisent Mobility

Rotkreuz (ots)

Le canton de Zurich est un bastion du car sharing. Il comptait 100'000 utilisatrices et utilisateurs Mobility en janvier. Alors que la ville de Zurich compte la plus forte densité de l'offre, les clientes et clients les plus actifs se trouvent dans une autre commune du canton.

De plus en plus de personnes misent sur la mobilité durable, comme en témoigne Mobility, le plus grand prestataire de car sharing de Suisse. Le nombre d'utilisatrices et d'utilisateurs augmente dans tout le pays, avec une évolution plus marquée dans certaines régions. Parmi les cantons, Zurich, largement en tête, vient de franchir une étape importante. Depuis janvier, 100'000 personnes s'y déplacent avec Mobility, soit environ un tiers de la clientèle totale.

"Avec 900 véhicules, Zurich est le canton qui compte le plus de voitures Mobility et constitue un marché très important pour nous", déclare Michael Roth Gut, responsable Offre & Infrastructure chez Mobility. "Comme de plus en plus de Zurichoises et de Zurichois ont recours au car sharing, nous développons fortement l'offre, non seulement dans la ville de Zurich, mais aussi dans d'autres communes du canton."

Mobility remplace 8'000 voitures de tourisme dans la ville de Zurich

Bien entendu, l'amour du canton de Zurich pour Mobility est principalement lié à la ville. Près de 57'000 utilisatrices et utilisateurs y vivent, avec plus de 500 voitures à leur disposition. La distance moyenne jusqu'à l'emplacement le plus proche n'est que de 250 mètres. Outre le plus grand emplacement du canton (Europaallee), on y retrouve aussi le plus grand emplacement non situé à côté d'une gare: Helvetiaplatz. Zurich offre un environnement idéal pour le car sharing: un réseau de transports publics dense et une bonne infrastructure pour les vélos. Celles et ceux qui ont malgré tout besoin d'une voiture de temps à autre optent pour Mobility.

Cela a des effets positifs concrets: un véhicule Mobility remplace en moyenne 18 voitures privées et même 21 dans la ville de Zurich. En extrapolant, ce sont ainsi près de 8'000 véhicules et places de parc qui sont évités. Cela correspond à une surface de près de 100'000 mètres carrés - soit 6 fois la Sechseläutenplatz.

Mobility est présente dans une commune sur deux

Les autres communes zurichoises ne sont toutefois pas en reste, puisque Mobility y est présente dans près d'une sur deux. À cela s'ajoute le fait que la ville de Zurich n'est pas celle qui compte le plus d'utilisatrices et utilisateurs privés actifs. En effet, ce prix est décerné à la petite ville d'Affoltern am Albis avec ses cinq voitures. "Je suis très heureuse qu'Affoltern am Albis soit en tête du car sharing", déclare la maire Eveline Fenner. "Cela montre qu'en tant que Cité de l'énergie, nous ne nous contentons pas de parler de durabilité, nous l'incarnons avec notre population."

L'offre continue de se développer

Si la Suisse veut relever ses défis en matière de transport, d'espace et d'environnement, encore plus de personnes doivent utiliser le car sharing pour combler le fossé entre les transports publics et la voiture. C'est pourquoi Mobility continue d'étendre son offre, y compris dans le canton de Zurich. Rien que l'année dernière, 40 emplacements ont été ajoutés, une tendance qui perdure. Markus Traber, chef de l'Office de la mobilité du canton de Zurich, déclare à ce sujet: "Pour le canton de Zurich, le car sharing représente un élément important d'une mobilité durable et efficace. Des offres comme celle de Mobility complètent judicieusement les transports publics, réduisent le besoin en véhicules privés et contribuent de manière significative à soulager le trafic, l'espace et l'environnement."

Mobility est l'entreprise suisse de car sharing leader sur le marché. La société coopérative propose à ses clientes et clients plus de 3'200 véhicules pour chaque situation, répartis sur 1'600 emplacements. Grâce à la technologie numérique et à une application moderne, l'utilisation des voitures est simple, bon marché et surtout durable. Une voiture Mobility remplace en moyenne 18 véhicules privés et permet ainsi de gagner de la place, de réduire le trafic et de préserver l'environnement.

