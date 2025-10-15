news aktuell (Schweiz) AG

Trop peu de ressources, trop d'informations : les principaux obstacles à la communication interne

Zurich (ots)

Le manque de ressources, le flux d'informations et les processus peu clairs comptent parmi les principaux défis de la communication interne. C'est la conclusion à laquelle parvient le dernier PR-Trendmonitor réalisé par news aktuell, filiale de la dpa, et P.E.R. Agency. 276 professionnels de la communication issus de Suisse et d'Allemagne ont participé à l'enquête annuelle.

Le manque de ressources est de loin le principal obstacle : près d'un tiers des personnes interrogées citent le manque de temps, le manque de budget et le manque de personnel comme principaux défis pour la communication interne de leur entreprise (31 %). La surcharge d'informations arrive en deuxième position : un professionnel de la communication sur cinq considère que le nombre excessif de mesures ou de canaux de communication constitue un obstacle (21 %). Presque autant de personnes interrogées se plaignent du manque de clarté des responsabilités ou des processus (20 %).

Les déficits stratégiques freinent également la communication interne: pour 18 % l'absence de stratégie et le manque de clarté des objectifs constituent le principal problème. 17 % déplorent que la communication interne soit entravée par la faible participation des employés. 16 % critiquent quant à eux la communication unilatérale et purement top-down de leur entreprise.

Un personnel décentralisé et organisé de manière hybride pose problème à une personne interrogée sur sept (14 %). 13 % considèrent comme un défi majeur le manque d'outils appropriés pour mesurer et évaluer la communication interne et le fait que les messages ne soient pas correctement transmis aux employés. Plus d'un professionnel de la communication sur dix (12 %) est freiné par le manque de soutien de la part des supérieurs.

Par contre, les outils internes posent moins de problèmes aux personnes interrogées : seulement 9 % d'entre elles déplorent un faible niveau d'acceptation parmi le personnel. Le know-how fait rarement défaut, tout comme les canaux de communication adaptés (9 % dans les deux cas). Les obstacles techniques, par exemple lors de l'introduction de nouveaux outils ou plateformes numériques, ne constituent un défi que pour 7 % des personnes interrogées. Les barrières linguistiques et culturelles dans les équipes internationales posent le moins de problèmes à la communication interne (5 %).

Tous les résultats en détail :

Quels sont les principaux défis de la communication interne dans votre entreprise? (3 réponses maximum)

Manque de ressources (temps, budget, personnel) 31 %

Surcharge d'informations (trop de mesures de communication ou trop de canaux) 21 %

Responsabilités ou processus peu clairs pour la communication interne 20 %

Absence de stratégie et objectifs peu clairs 18 %

Participation insuffisante des employés 17 %

Communication monologique et unidirectionnelle (top-down) 16 %

Grand nombre de personnel décentralisé et hybride 14 %

Manque de mesurabilité et d'évaluation de la communication interne 13 %

Les messages ne sont pas correctement reçus par les employés 13 %

Manque de soutien de la part des cadres et de la direction 12 %

Manque d'acceptation des outils de communication interne 9 %

Manque de know-how pour une communication interne réussie 9 %

Canaux de communication manquants/inadaptés (par exemple, impossibilité de joindre les employés de la production qui n'ont pas d'ordinateur ni de smartphone de l'entreprise) 9 %

Obstacles techniques (par exemple, utilisation et introduction de nouveaux outils et plateformes numériques) 7 %

Barrières linguistiques et culturelles dans les équipes internationales 5 %

Source : PR-Trendmonitor de news aktuell et P.E.R. Agency. Enquête en ligne réalisée en février 2025 auprès de 276 professionnels de la communication issus d'entreprises et d'organisations en Suisse et en Allemagne. Maximum 3 réponses.

Une mise en contexte des résultats est disponible sur le blog de news aktuell (en allemand) : https://ots.ch/YmN878

À propos du PR-Trendmonitor

Le PR-Trendmonitor est un sondage en ligne réalisé par news aktuell, filiale de la dpa, et l'agence de communication P.E.R. Agency. Des professionnels de la communication d'entreprises, d'organisations et d'agences de RP en Suisse et en Allemagne sont régulièrement interrogés. Les résultats de l'enquête donnent un aperçu fondé des tendances, des défis et des évolutions qui se dessinent dans le secteur de la communication. Le PR-Trendmonitor fournit aux professionnels et aux cadres des RP des informations précieuses pour leur travail. Les études sont publiées depuis plus de 20 ans et se sont établies comme un indicateur important pour le secteur des RP.

À propos de news aktuell (Suisse) SA

news aktuell (Suisse) SA a été créée en l'an 2000 par l'agence de presse nationale KEYSTONE-ATS en tant que joint-venture avec l'agence de presse allemande dpa et appartient maintenant entièrement au groupe dpa. news aktuell offre aux entreprises et aux organisations un accès efficace aux médias et au public. La filiale de la dpa conseille ses clients personnellement et d'égal à égal, et les aide à publier facilement et efficacement leurs communiqués de presse. En utilisant les outils intelligents ots et renteria, le contenu de relations publiques atteint tous les formats de médias tels que les titres imprimés classiques, les portails en ligne ou les réseaux sociaux. Le réseau de diffusion ots offre la portée et la pertinence aux contenus RP multimédias. Le logiciel RP renteria met à disposition des contacts de qualité qui permettent de s'adresser personnellement aux professionnels de la presse. De plus, news aktuell publie tous les contenus RP de sa clientèle sur la plateforme www.presseportal.ch. Tous les groupes cibles pertinents sont atteints dans le monde entier, des rédactions aux influenceurs numériques en passant par les blogs spécialisés. Un réseau international pour la publication des actualités de l'entreprise, ainsi que des annonces natives dans des médias de haut niveau et des annonces display dans des lieux très fréquentés complètent l'offre.