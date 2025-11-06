Valiant Holding AG

Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC: Valiant continue sur la voie du succès au troisième trimestre 2025

Bern (ots)

Au terme des neuf premiers mois de l'année, Valiant affiche un bénéfice consolidé supérieur de 3,1 % à celui de l'exercice précédent. Valiant veut rendre la vie financière de sa clientèle la plus simple possible. Elle a ainsi été la première banque suisse à lancer le multi-banking pour sa clientèle privée et propose, même dans un environnement de taux nuls, un compte épargne attrayant, rémunéré à 0,81 %.

Valiant poursuit sa croissance et parvient à augmenter à la fois les financements hypothécaires et les fonds de la clientèle. Le groupe a enregistré un bénéfice consolidé de 108,3 millions de francs après les trois premiers trimestres de l'année, soit une progression de 3,1 % par rapport à l'exercice précédent. Après l'excellent chiffre de l'année précédente, le résultat opérationnel ne diminue que de 3,9 %, à 170,9 millions de francs. Les produits d'exploitation reculent de 1,5 %, pour atteindre 411,1 millions de francs.

" Au terme du troisième trimestre 2025, nous sommes toujours sur la bonne voie. Nous sommes très satisfaits du résultat trimestriel, dans un contexte agité et difficile. Même dans un environnement de taux nuls, nos clientes et clients peuvent compter sur nous : outre le compte épargne Extra, assorti d'un taux d'intérêt préférentiel, nous versons toujours des intérêts sur notre gamme d'épargne ", déclare Ewald Burgener, le CEO de Valiant.

Opérations d'intérêts stables

Le résultat brut des opérations d'intérêts recule de 0,6 %, à 305,7 millions de francs. Le résultat net des opérations d'intérêts s'élève à 296,6 millions de francs, soit une baisse de 0,7 %. Le solide résultat des opérations d'intérêts s'explique par une marge d'intérêt toujours élevée, à 1,08 %, et une gestion active du bilan.

Opérations de commissions et prestations de service

Le résultat des opérations de commissions et des prestations de service présente une augmentation de 5,9 % par rapport à l'année précédente et s'élève à 72,0 millions de francs. Le produit des commissions sur les titres et les opérations de placement augmente de 12,3 %, grâce à la stratégie " Valiant 2029 ", où la diversification des revenus joue un rôle important, et à l'évolution positive des marchés financiers. Bien que la clientèle bénéficie depuis mars 2025 d'un nouveau set lilas gratuit, les autres prestations de service ont vu leur résultat légèrement progresser (0,2 %).

Résultat des opérations de négoce et autres résultats ordinaires

Le résultat des opérations de négoce diminue en raison de la baisse des taux d'intérêt dans la zone euro et du recul des volumes de négoce. Il atteint 31,0 millions de francs (-23,0 %). Les autres résultats ordinaires augmentent de 8,2 %, à 11,5 millions de francs, principalement en raison de produits des participations plus élevés.

Charges d'exploitation

Du fait des investissements dans la numérisation et dans l'attractivité en tant qu'employeur, les charges d'exploitation augmentent de 0,4 %, à 224,8 millions de francs. Les charges de personnel présentent une légère hausse de 0,7 % due à l'augmentation de la masse salariale. Les autres charges d'exploitation n'ont guère évolué par rapport à l'année précédente (+0,1 %).

Renforcement des réserves pour risques bancaires généraux

Au vu de l'évolution positive, Valiant renforce les réserves pour risques bancaires généraux de 31,0 millions de francs sur les neuf premiers mois de l'année. Selon les normes de présentation des comptes des banques suisses, les réserves pour risques bancaires généraux sont entièrement reconnues comme une composante des capitaux propres. Valiant renforce ainsi ses capitaux propres et se situe, avec un ratio de fonds propres de 16,9 %, nettement au-dessus des exigences minimales réglementaires. Valiant a la conviction qu'il est dans l'intérêt, tant de la clientèle que des investisseuses et investisseurs, de disposer d'une capitalisation solide.

Évolution des prêts et des fonds de la clientèle

Sur les neuf premiers mois de l'année, Valiant augmente ses financements hypothécaires de 0,8 % soit 218,0 millions de francs. Dans le cadre de sa stratégie " Valiant 2029 ", la banque lilas gère activement son portefeuille de prêts afin d'accroître encore sa rentabilité. Il en résulte au total une croissance des prêts à la clientèle de 8,1 millions de francs, à 30,2 milliards de francs. Les fonds de la clientèle ont augmenté de 0,9 %, à 22,6 milliards de francs. Le compte épargne Extra a contribué à cette hausse. Les clientes et clients qui transfèrent de nouveaux capitaux chez Valiant jusqu'au 30 novembre 2025 bénéficient d'un taux d'intérêt préférentiel de 0,81 %. Toutes les informations sur le compte épargne Extra se trouvent ici.

Multi-banking pour la clientèle privée

Valiant est la première banque suisse à proposer le multi-banking à sa clientèle privée, depuis septembre 2025. Les clientes et clients n'ont ainsi pas seulement une vue d'ensemble de leurs comptes chez Valiant, ils peuvent aussi consulter ceux de banques tierces. Avec le lancement de ce nouveau service, la banque lilas souligne sa volonté de simplifier au maximum la vie financière de sa clientèle. Vous trouverez de plus amples informations ici.

Investir facilement de manière numérique

Valiant développe aussi continuellement son offre numérique. Outre l'ouverture autonome en ligne du plan d'épargne en fonds, les investisseuses et investisseurs peuvent désormais ouvrir directement en ligne leur dépôt Execution only et saisir des ordres d'achat et de vente pour leur Fondsinvest.

La durabilité chez Valiant

Valiant prend au sérieux sa responsabilité en matière de protection du climat et s'engage activement pour un avenir durable. La nouvelle publication " Notre chemin vers le zéro net d'ici 2050 " résume de manière simple et claire la manière dont Valiant entend atteindre la neutralité climatique d'ici 2050. Vous trouverez davantage d'informations sur la durabilité chez Valiant et sur cette publication sur notre page Internet. Valiant encourage le financement de biens immobiliers à haute efficacité énergétique et les rénovations énergétiques grâce à un taux hypothécaire réduit. L'hypothèque environnement lilas devient dès maintenant encore plus attrayante, avec le relèvement du montant maximal et de la durée maximale et l'élargissement du produit à un cercle plus grand. Vous trouverez plus d'informations sur l'hypothèque environnement lilas ici.

Perspectives

Pour l'année en cours, Valiant s'attend à un bénéfice consolidé légèrement plus élevé.

