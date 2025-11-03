Mobility

Mobility baisse ses prix jusqu'en février

Rotkreuz (ots)

Mobility, pionnière du car sharing, célèbre l'année internationale des coopératives de l'ONU et remercie la communauté pour sa fidélité. Pendant quatre mois, les client·e·s bénéficient d'un rabais de 18% sur tous les trajets effectués en semaine.

Mobility Société Coopérative offre dès à présent aux utilisatrices et utilisateurs une réduction sur les trajets de car sharing effectués en semaine. Jusqu'à fin février 2026, les client·e·s privé·e·s qui utilisent un véhicule Mobility les jours ouvrables paieront 18% de moins. Ce chiffre a été délibérément choisi pour rappeler qu'une Mobility remplace en moyenne 18 voitures privées (cliquez ici pour accéder à l'étude). Grâce à Mobility, près de 40'000 voitures de moins circulent donc sur les routes de Suisse.

Mobility veut offrir en retour

Les Nations Unies (ONU) ont proclamé 2025 "Année internationale des coopératives". Une bonne raison pour Mobility de célébrer cette forme d'organisation durable. Sur les quelque 300'000 utilisatrices et utilisateurs, 76'000 sont tout de même sociétaires. "Nous souhaitons vous offrir, ainsi qu'à tous les autres utilisatrices et utilisateurs privés, quelque chose en retour. Après tout, le partage de voitures ne fonctionne qu'avec une communauté engagée et juste", déclare Raoul Stöckle, président du conseil d'administration et CEO a.i. de Mobility.

Une incitation au car sharing

Parallèlement, l'entreprise souhaite inciter encore plus de personnes à essayer Mobility et à découvrir le car sharing comme alternative ou complément à la voiture privée. En effet, à chaque changement d'année, les factures des voitures personnelles se multiplient. "Dans les zones urbaines, de nombreuses et nombreux automobilistes pourraient ainsi non seulement conduire de manière plus respectueuse de l'environnement, mais aussi réaliser d'énormes économies en optant pour les transports publics ou la mobilité douce en combinaison avec le car sharing", explique Raoul Stöckle.

Le développement progresse

Avec près de 5 millions de voitures privées en Suisse, le potentiel du car sharing est loin d'être épuisé. C'est pourquoi Mobility développe en permanence son offre de véhicules et d'emplacements. Rien que cette année, plus de 200 véhicules supplémentaires seront mis à la disposition des utilisatrices et utilisateurs.

À PROPOS DE MOBILITY

Mobility est l'entreprise suisse de car sharing leader sur le marché. La société coopérative propose à ses clientes et clients plus de 3'200 véhicules pour chaque situation, répartis sur 1'600 emplacements. Grâce à la technologie numérique et à une application moderne, l'utilisation des voitures est simple, bon marché et surtout durable. Une voiture Mobility remplace en moyenne 18 véhicules privés et permet ainsi de gagner de la place, de réduire le trafic et de préserver l'environnement.

