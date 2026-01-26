Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Auto elettriche familiari sulle lunghe distanze: emergono differenze significative

Vernier/Ostermundigen (ots)

Un confronto condotto su 14 auto elettriche adatte alle famiglie, effettuato su banco prova a una temperatura media di 0 °C, evidenzia differenze sostanziali tra i modelli quando si tratta di lunghi viaggi in inverno. La simulazione di un percorso a lunga distanza di 580 chilometri rivela che l'autonomia reale, i consumi e le prestazioni della ricarica rapida non evolvono in modo omogeneo a seconda dei veicoli - con conseguenze concrete sul numero di soste e sulla durata complessiva del viaggio.

Per confrontare in modo oggettivo i veicoli, il percorso è stato riprodotto su banco prova a partire da un itinerario autostradale reale, integrando dislivelli, variazioni di velocità e condizioni di traffico. Le prestazioni sono state quindi valutate secondo tre criteri: l'autonomia ottenuta, l'autonomia recuperata in 20 minuti con ricarica rapida e il consumo di energia.

Autonomia: alcuni modelli si distinguono nettamente

Nel test, il miglior risultato complessivo è ottenuto dall'Audi A6 Avant e-tron performance, che raggiunge 441 chilometri con una sola ricarica. I modelli meglio classificati dimostrano che un lungo viaggio invernale può essere effettuato con un numero limitato di soste: l'Audi A6 Avant e-tron e la Smart #5 Premium figurano tra i pochi veicoli in grado di raggiungere l'obiettivo con una sola sosta di ricarica di 20 minuti.

Al contrario, alcuni modelli chiudono la classifica. La Volvo EX90 Twin Motor AWD si colloca nelle ultime posizioni del confronto, mentre la BYD Sealion 7 Excellence AWD ottiene il risultato più basso: nonostante una batteria di grande capacità, resta sotto la soglia dei 300 chilometri di autonomia in queste condizioni, imponendo soste più frequenti o più lunghe.

Consumi: l'efficienza diventa un fattore chiave

Le differenze nei consumi spiegano una parte importante degli scarti di autonomia osservati. Nella parte alta della classifica, la Tesla Model Y si distingue per la migliore efficienza del test, con un consumo di 22,2 kWh/100 km, nonostante la trazione integrale e il formato SUV. L'Audi A6 Avant e-tron performance segue con 23,2 kWh/100 km, contribuendo direttamente al suo buon risultato complessivo.

In fondo alla classifica, i consumi penalizzano fortemente alcuni veicoli. La Volvo EX90 Twin Motor AWD si distingue per un consumo elevato di 31,6 kWh/100 km, mentre la BYD Sealion 7 Excellence AWD supera addirittura i 35 kWh/100 km, un livello che riduce sensibilmente l'autonomia utilizzabile in condizioni invernali.

Ricarica rapida: la capacità di recuperare chilometri fa la differenza

Sulle lunghe distanze, la ricarica rapida diventa una leva decisiva per limitare il tempo totale di percorrenza. Il modello in testa alla classifica, l'Audi A6 Avant e-tron performance, beneficia di un'architettura a 800 volt e recupera 300 chilometri in 20 minuti, stabilendo il miglior valore del confronto in termini di autonomia recuperata durante una breve sosta.

Il confronto mostra che non tutti i modelli giocano nella stessa categoria: i veicoli dotati di tecnologia 800V dispongono di un chiaro vantaggio quando occorre macinare rapidamente molti chilometri.

Ma non tutto si riduce alla potenza massima: Tesla e Volkswagen dimostrano che un approccio molto efficiente e una buona potenza di ricarica permettono di ottenere risultati eccellenti anche senza un'architettura a 800 volt. La Volkswagen ID.7 Tourer Pro, classificata tra le migliori, illustra proprio questo equilibrio: subito dietro la Tesla Model Y e davanti alla Smart #5 Premium.

Una classifica che non dipende dal "livello di gamma"

Il confronto sottolinea infine che i migliori risultati in inverno non sono automaticamente legati al posizionamento di un veicolo. Diversi modelli ai vertici combinano consumi contenuti e ricarica efficiente, mentre altri veicoli più grandi e più pesanti risultano penalizzati da un'efficienza insufficiente, nonostante una batteria di capacità importante.

Metodologia del confronto

I 14 veicoli testati provengono da 14 marchi differenti e sono stati selezionati tra i modelli familiari 100% elettrici che offrono un'autonomia WLTP* elevata (almeno 500 chilometri) e una versatilità compatibile con un utilizzo in famiglia.

Il test è stato effettuato su banco prova a una temperatura media prossima a 0 °C, sulla base di un percorso di circa 580 chilometri, che riproduce un itinerario autostradale reale con dislivelli, traffico e variazioni di velocità. Dopo la misurazione dell'autonomia, i veicoli sono stati ricaricati presso una stazione di ricarica rapida ad alta potenza per misurare le prestazioni di ricarica e l'autonomia recuperata in 20 minuti (a partire da un livello di carica del 10%). La valutazione finale combina tre criteri: autonomia ottenuta, autonomia recuperata con ricarica rapida dopo 20 minuti e consumo di energia.

* Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure. Profilo di guida misto che comprende città, strada extraurbana e autostrada, effettuato su banco prova a 23 °C e a una velocità media di 46 km/h.

Trovare una stazione di ricarica con TCS eCharge

