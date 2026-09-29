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Allianz Global Wealth Report 2026: la Suisse reste championne du monde du patrimoine - les actifs financiers mondiaux atteignent un niveau record

Wallisellen (ots)

La Suisse demeure le pays affichant le patrimoine financier par habitant le plus élevé au monde. Selon l'Allianz Global Wealth Report 2026, les Suissesses et les Suisses disposaient fin 2025 d'un patrimoine financier brut de 406'060 euros par personne en moyenne. Parallèlement, les actifs financiers mondiaux ont atteint un nouveau sommet à 268,4 billions d'euros. Cette croissance a été portée avant tout par les marchés financiers, tandis que l'intelligence artificielle, selon l'analyse du rapport, ouvrira à l'avenir des opportunités supplémentaires, mais fera également naître de nouveaux risques pour la constitution du patrimoine.

Allianz a présenté aujourd'hui la 17e édition de son "Global Wealth Report", qui passe au crible la situation patrimoniale et d'endettement des ménages privés dans près de 60 pays. Le rapport le montre: le patrimoine financier mondial a atteint un nouveau record en 2025. Dans le même temps, les gains boursiers et la percée de l'intelligence artificielle font de la détention d'actifs un facteur toujours plus déterminant pour savoir qui participe à la croissance du patrimoine.

Les marchés tirent la croissance du patrimoine

Malgré un environnement géopolitique et économique difficile, le patrimoine financier mondial a progressé de 8,6% en 2025 pour atteindre le niveau record de 268,4 billions d'euros. Les marchés des capitaux y ont apporté la plus large contribution: les plus-values sont à l'origine d'environ quatre euros sur cinq du patrimoine financier supplémentaire. Les nouveaux placements ont en revanche reculé de 5,4% à 4,1 billions d'euros.

"Le patrimoine financier mondial a de nouveau atteint un record en 2025 - mais les records nominaux ne racontent que la moitié de l'histoire", a déclaré Ludovic Subran, chef économiste et chef stratège en investissement d'Allianz. "Depuis 2019, le patrimoine financier nominal a augmenté de 50%, mais de 23% seulement en termes réels, c'est-à-dire corrigés de l'inflation. En Europe de l'Ouest, l'évolution est encore plus faible: le patrimoine financier réel n'y dépasse que de 0,5% le niveau de 2019. En Amérique du Nord, la progression atteint 21%, et en Chine 70%."

C'est le dosage qui compte

La structure du portefeuille détermine de plus en plus qui profite de la constitution du patrimoine. Les titres ont progressé de 12,4% en 2025 - soit plus du double des dépôts bancaires (5,7%) ou des assurances et de la prévoyance vieillesse (5,0%). Leur part dans le patrimoine financier mondial a ainsi atteint le niveau record de 46,9%.

Les ménages nord-américains ont particulièrement profité de la hausse des marchés, 60,7% de leur portefeuille étant investis en titres. La région a concentré 51,4% de la croissance mondiale du patrimoine. Au cours des dix dernières années, les plus-values ont été à l'origine de 71% de la croissance du patrimoine financier nord-américain, contre 36% seulement en Europe de l'Ouest. Cela montre que, pour l'évolution du patrimoine, ce n'est pas seulement le montant épargné qui compte, mais de plus en plus la manière dont l'épargne est placée.

Suisse: 1er rang pour le patrimoine financier brut, 2e après déduction des dettes

Le patrimoine financier brut des ménages suisses a augmenté de 4,0% en 2025 pour atteindre 3,6 billions d'euros. La croissance est ainsi restée légèrement en deçà de la moyenne ouest-européenne de 4,5% et nettement inférieure à la croissance mondiale de 8,6%. Les titres ont enregistré la plus forte progression avec 9,7%, tandis que les dépôts bancaires ont crû de 1,9% et les assurances/pensions de 1,1%. La part des titres dans le portefeuille est ainsi passée de 30,9% à 32,6%, tout en restant inférieure à la moyenne ouest-européenne de 36,8% et à la valeur mondiale de 46,9%. Avec 37,9%, les assurances/pensions sont demeurées la principale classe d'actifs.

Les nouveaux placements ont progressé de 4,8% à 94,0 milliards d'euros et se sont répartis de manière relativement homogène entre les titres (35,7%), les assurances/pensions (34,2%) et les dépôts bancaires (30,2%). Les ménages suisses ont notamment misé davantage sur les fonds: les achats de fonds de placement ont atteint 37,7 milliards d'euros, soit la deuxième valeur la plus élevée de la série, tandis que des actions ont été vendues pour 7,0 milliards d'euros. Les nouveaux placements ont contribué à hauteur de 67% à la croissance totale du patrimoine, contre 20% seulement à l'échelle mondiale. La croissance du patrimoine suisse est ainsi restée clairement tirée par l'épargne. Corrigé de l'inflation, le patrimoine financier a progressé de 3,9%; depuis 2019, son pouvoir d'achat a augmenté de 13,3%, contre 0,5% seulement en Europe de l'Ouest.

Les engagements ont augmenté de 3,1% à 1,2 billion d'euros, soit moins rapidement que le patrimoine financier brut. Le rapport entre les engagements et le patrimoine financier brut a légèrement reculé, de 32,3% à 32,0%. Le patrimoine financier net a progressé de 4,5% à 2,5 billions d'euros. Avec un patrimoine financier brut de 406'060 euros par habitant, la Suisse est restée numéro 1 mondial. En raison de l'endettement élevé, elle occupe toujours le 2e rang pour le patrimoine financier net, avec 275'980 euros par habitant, derrière les États-Unis.

Perspectives 2026-27: l'IA, entre moteur du patrimoine et risque de marché

Nous partons du principe que le patrimoine financier mondial progressera solidement de 9% en 2026. À moyen terme, l'environnement deviendra toutefois plus exigeant: un ralentissement de la croissance économique, des pressions inflationnistes persistantes, une fragmentation géopolitique croissante et un endettement public élevé pèsent sur les perspectives de rendement.

L'IA devient dès lors un facteur déterminant. Des gains de productivité et une hausse des bénéfices des entreprises pourraient soutenir les rendements des marchés des capitaux. Dans le même temps, la dépendance croissante du patrimoine des ménages à l'égard de marchés portés par l'IA accroît la vulnérabilité. Depuis fin 2022, le S&P 500 a progressé d'environ 95%. Une grande partie de la récente croissance du patrimoine repose ainsi sur des valorisations de marché élevées et sur de fortes attentes à l'égard de l'IA. Nos calculs le montrent: une correction de 25% du S&P 500 détruirait, l'année du choc, quelque 27 billions de dollars de patrimoine des ménages américains. Cela correspond à près de 14% du patrimoine net total. Un tel recul pèserait sur la confiance et la consommation et plongerait l'économie américaine en récession.

Mais l'histoire du patrimoine à l'ère de l'IA ne se résume pas à la quantité de richesse créée: elle porte aussi sur la question de savoir qui en profite. "L'IA pourrait devenir le prochain grand moteur de la constitution du patrimoine. Mais l'essentiel est de savoir qui détient les actifs - et participe donc aux revenus qu'ils génèrent", a déclaré Katharina Utermöhl, Head of Thematic & Policy Research chez Allianz Research. "Si la création de valeur générée par l'IA se déplace davantage vers le capital, une participation plus large aux revenus du capital et des mesures d'accompagnement des travailleurs dans cette transition seront déterminantes pour que le plus grand nombre possible de personnes profite du dividende de l'IA."

Vous trouverez le classement complet dans le tableau figurant dans le PDF ci-joint.

Vous pouvez trouver la carte interactive "Allianz Global Wealth Map" ici: https://www.allianz.com/en/economic_research/research-data/interactive-wealth-map.html

Vous pouvez trouver l'étude ici: https://ots.ch/ERePLa

À propos d'Allianz Suisse

Avec un volume de primes de plus de 3,8 milliards de francs, Allianz Suisse est l'une des principales compagnies d'assurance de Suisse. Elle regroupe notamment Allianz Suisse Société d'Assurances SA, Allianz Suisse Société d'Assurances sur la Vie SA, CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA et Quality1 SA. Les activités d'Allianz Suisse couvrent l'assurance, la prévoyance et le patrimoine. Elle emploie quelque 3'300 collaboratrices et collaborateurs et fait partie du groupe Allianz international, présent dans plus de 70 pays sur tous les continents.

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