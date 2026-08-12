Allianz Suisse

Allianz Suisse poursuit avec constance la mise en oeuvre de sa stratégie

Wallisellen (ots)

Développement solide des affaires et fort résultat opérationnel au premier semestre 2026

Croissance réjouissante dans les activités P/C et nette progression de la base de clientèle. Allianz Suisse poursuit résolument sa stratégie axée sur une croissance rentable et durable.

Le résultat opérationnel a progressé de 5,5 % pour atteindre 187 millions de francs suisses. Cette hausse s'explique principalement par la forte performance de l'assurance dommages.

Allianz Suisse a enregistré un premier semestre 2026 réussi. Le résultat opérationnel a progressé de 5,5 % pour atteindre 187 millions de francs suisses (1er semestre 2025: 177 millions de francs suisses). Parallèlement, l'entreprise a poursuivi la simplification de ses processus et ses efforts de numérisation, tout en maintenant un niveau élevé de satisfaction de la clientèle, en augmentant sa base de clients et en réduisant ses coûts.

"Dans un environnement exigeant, nous avons poursuivi le renforcement de notre développement commercial. Parallèlement, nous exploitons de manière ciblée les possibilités offertes par la numérisation et l'intelligence artificielle afin de simplifier nos processus. Nous créons ainsi les bases nécessaires pour faire avancer la transformation d'Allianz Suisse et accroître encore la valeur ajoutée pour nos clientes et nos clients."Remo Cavegn, Chief Financial Officer

Assurance dommages: croissance rentable et forte rentabilité

L'activité d'assurance dommages a poursuivi son évolution positive au premier semestre.

Le volume d'affaires a progressé de 2.9 % pour atteindre 1 632 millions de francs suisses (1S 2025: 1 586 millions). Cette croissance a principalement été portée par les activités avec la clientèle privée.

Le résultat opérationnel a augmenté de 7.2 % à 132 millions de francs suisses (1S 2025: 123 millions).2ConfidentialLe ratio combiné s'est établi à 91,4 % (1S 2025: 90,9 %), sous l'effet de sinistres majeurs et des charges liées aux événements naturels.

Parallèlement, le taux de frais a reculé de 0,3 point de pourcentage pour s'établir à 22,2 % (1S 2025: 22,5 %).

Cette évolution reflète une gestion rigoureuse du portefeuille et la capacité d'Allianz Suisse à poursuivre une croissance rentable malgré un contexte marqué par une sinistralité élevée.

Assurance vie: rentabilité stable dans un environnement de marché exigeant

L'activité d'assurance vie a évolué de manière stable dans un environnement de marché qui reste exigeant.

Le volume d'affaires s'est élevé à 1 061 millions de francs suisses (1er semestre 2025: 1 210 millions de francs suisses), soit une baisse de 12,3 % par rapport à l'année précédente.

Cette évolution s'explique principalement par la poursuite de la tendance en faveur des solutions semi-autonomes dans la prévoyance professionnelle ainsi que par des volumes plus faibles dans l'assurance vie individuelle. Cette baisse a été partiellement compensée par la demande croissante de solutions de prévoyance privée assorties de produits de placement.

Le résultat opérationnel a légèrement progressé pour atteindre 55 millions de francs suisses (1S 2025: 54 millions), soit une hausse de 1,8 % par rapport à l'année précédente.

La marge sur les affaires nouvelles a augmenté de 1,8 point de pourcentage pour s'établir à 6,0 % (1S 2025: 4,2 %), reflétant l'accent mis sur des affaires nouvelles créatrices de valeur.

Dans l'ensemble, l'activité d'assurance vie confirme sa solide rentabilité et son orientation constante vers une croissance fondée sur la création de valeur.

ALLIANZ GROUP: FULL YEAR RESULTS

Allianz has delivered excellent results for the first half of 2026 and has sustained its strong performance in the second quarter. In 6M 2026, total business volume was at 98.6 billion euros, an internal growth of 4 percent. Operating profit rose 9 percent to a record level of 9.4 billion euros. Shareholders' core net income advanced to 6.4 billion euros and the Solvency II ratio increased to 225 percent, the highest level since 2018. Capital generation remains very good. This puts us well on track for our 2026 ambitions. At the halfway point of our strategic cycle, the results confirm that we are also on course to deliver on our ambitious Capital Markets Day targets.

These assessments are, as always, subject to the disclaimer provided below.

Cautionary note regarding forward-looking statementsThis document includes forward-looking statements, such as prospects or expectations, that are based on management's current views and assumptions and subject to known and unknown risks and uncertainties. Actual results, performance figures, or events may differ significantly from those expressed or implied in such forward-looking statements.Deviations may arise due to changes in factors including, but not limited to, the following: (i) the general economic and competitive situation in the Allianz's core business and core markets, (ii) the performance of financial markets (in particular market volatility, liquidity, and credit events), (iii) adverse publicity, regulatory actions or litigation with respect to the Allianz Group, other well-known companies and the financial services industry generally, (iv) the frequency and severity of insured loss events, including those resulting from natural catastrophes, and the development of loss expenses, (v) mortality and morbidity levels and trends, (vi) persistency levels, (vii) the extent of credit defaults, (viii) interest rate levels, (ix) currency exchange rates, most notably the EUR/USD exchange rate, (x) changes in laws and regulations, including tax regulations, (xi) the impact of acquisitions including and related integration issues and reorganization measures, and (xii) the general competitive conditions that, in each individual case, apply at a local, regional, national, and/or global level. Many of these changes can be exacerbated by terrorist activities.

No duty to update

Allianz assumes no obligation to update any information or forward-looking statement contained herein, save for any information we are required to disclose by law.

Other

The figures regarding the net assets, financial position and results of operations have been prepared in conformity with International Financial Reporting Standards. This Quarterly Earnings Release is not an Interim Financial Report within the meaning of International Accounting Standard (IAS) 34. This is a translation of the German Quarterly Earnings Release of the Allianz Group. In case of any divergences, the German original is binding.

Privacy Note

Allianz SE is committed to protecting your personal data. Find out more in our privacy statement