Allianz Suisse

Allianz Suisse certifiée "Great Place to Work®" pour la troisième année consécutive

Wallisellen (ots)

Allianz Suisse a de nouveau été récompensée par le label convoité "Great Place to Work®". Cette certification confirme qu'Allianz Suisse est un excellent employeur - et ce, pour la troisième année consécutive.

Une distinction décernée par les collaborateurs eux-mêmes: la certification repose sur une enquête anonyme menée auprès des collaboratrices et collaborateurs, réalisée en juin par l'organisation indépendante Great Place to Work®. Allianz Suisse obtient des résultats particulièrement solides dans les domaines de l'équité et de l'égalité de traitement, notamment indépendamment du genre, de l'origine ou de l'orientation sexuelle. Le sentiment élevé de sécurité sur le lieu de travail ainsi que la qualité des relations respectueuses et solidaires entre collègues sont également très positivement évalués. Un fort esprit de collégialité et une grande cohésion d'équipe se reflètent aussi dans les résultats, tout comme la fierté des collaborateurs pour leur travail. En complément, un Culture Audit complet a été réalisé, décrivant les programmes, mesures et structures par lesquels Allianz Suisse favorise une culture du travail fondée sur la confiance et orientée sur les collaborateurs.

La culture, un facteur stratégique de succès

"Nous sommes fiers de recevoir à nouveau cette distinction. Elle montre que notre engagement en faveur d'une forte culture d'entreprise porte ses fruits", déclare Hanna Brunner, Head People and Performance Management. "Cette certification est le mérite de nos collaboratrices et collaborateurs. Ce sont eux qui, chaque jour, façonnent ce qui distingue Allianz Suisse en tant qu'employeur."

Allianz Suisse considère cette certification comme un encouragement à poursuivre le développement de sa culture du travail. Les retours des collaborateurs sont intégrés dans des mesures continues afin de créer ensemble un environnement de travail encore meilleur.

À propos de Great Place to Work®

Great Place to Work® est une organisation internationale qui évalue la culture du travail des entreprises depuis plus de 30 ans. La certification repose sur les retours des collaborateurs et compte parmi les distinctions d'employeur les plus reconnues au monde. Plus d'informations sur: www.greatplacetowork.ch.