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Allianz Suisse à nouveau distinguée dans le comparatif des caisses de pension

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Wallisellen (ots)

Allianz Suisse confirme sa solide position dans la prévoyance professionnelle et se classe une nouvelle fois au 1er rang de la catégorie "Mystery Shopping" dans le comparatif actuel des caisses de pension avec son assurance complète. Allianz Suisse atteint en outre la 2e place dans la catégorie "taux d'intérêt".

Le cabinet de conseil indépendant Weibel Hess & Partner SA, en collaboration avec "SonntagsZeitung", "Finanz und Wirtschaft" et "Bilan", a réalisé pour la 21e fois un comparatif complet des caisses de pension. Des fondations collectives et communes librement accessibles ainsi que des fondations de prévoyance cadre 1e ont été analysées et évaluées. Sur la base d'offres obtenues de manière anonyme, les prestations des fondations collectives et communes ainsi que des fondations de prévoyance cadre 1e ont été comparées, et les meilleures ont été distinguées dans différentes catégories.

Dans la catégorie "Mystery Shopping", Allianz Suisse Société d'Assurance Vie SA a obtenu la 1re place parmi les fondations collectives avec assurance complète. Dans le cadre du Mystery Shopping, des offres sont sollicitées de manière anonyme pour une PME et ses collaborateurs, puis comparées. Allianz Suisse a une nouvelle fois présenté l'offre la plus convaincante, s'assurant ainsi la première place. La distinction supplémentaire obtenue avec la 2e place dans la catégorie "taux d'intérêt" souligne l'attractivité des solutions proposées dans le deuxième pilier.

Au total, 40 fondations collectives et communes librement accessibles ainsi que des fondations de prévoyance cadre 1e ont été prises en compte dans le classement de cette année. L'étude est accompagnée par un comité consultatif indépendant, qui définit les priorités thématiques et supervise la réalisation ainsi que l'évaluation. Afin de garantir l'objectivité et l'indépendance, les membres du comité consultatif se renouvellent régulièrement.

Le comparatif des caisses de pension 2026 sera publié le 13 juin 2026 dans "Finanz und Wirtschaft" ainsi que le 14 juin 2026 dans la "SonntagsZeitung". Un résumé paraîtra le 24 juin 2026 dans le magazine "Bilan" pour la Suisse romande.