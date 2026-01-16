Allianz Suisse

Allianz Suisse devient partenaire premium du FC Bâle 1893

Wallisellen (ots)

Le FC Bâle 1893 et Allianz Suisse entament à partir de janvier 2026 un partenariat stratégique. En tant que marque d'assurance leader mondial, Allianz s'engage depuis de nombreuses années dans le football international et est fière d'être partenaire du mouvement olympique et paralympique. Avec le FC Bâle, Allianz Suisse étend son engagement de sponsoring sportif en Suisse.

Avec le début de la nouvelle année, Allianz Suisse sera clairement visible autour du St. Jakob-Park. Le salon premium au deuxième étage du stade portera désormais le nom de "Allianz Lounge". La visibilité d'Allianz sera également évidente sur le terrain: le logo Allianz sera désormais bien en vue sur la poitrine des maillots d'avant-match et sur la manche gauche lors des matchs internationaux.

Engagement pour les femmes et les jeunes

Le partenariat ne concerne pas seulement l'équipe masculine première, mais aussi les femmes du FCB et le FCB-Kids Club. Pour les femmes, Allianz Suisse est présente en tant que partenaire au deuxième niveau de sponsoring et avec le logo sur la manche gauche. En tant que co-partenaire du FCB-Kids Club, Allianz Suisse soutient les camps et est visible sur les maillots des enfants.

Plus qu'un sponsoring: émotions et expériences

"Allianz Suisse s'engage depuis de nombreuses années dans le sponsoring sportif. Elle soutient, par son partenariat avec l'Aide Sportive Suisse, la promotion des talents sportifs suisses dans des disciplines variées. La collaboration avec le FC Bâle renforce l'engagement d'Allianz Suisse pour le sport suisse et crée des expériences qui suscitent des émotions et relient les gens. Nous nous réjouissons de vivre des moments inoubliables - sur et en dehors du terrain", déclare Daniel Loskamp, directeur marketing & ventes et membre de la direction d'Allianz Suisse.