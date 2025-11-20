Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Test de dashcams : des qualités inégales et un usage toujours délicat sur le plan légal

Le Touring Club Suisse a testé sept dashcams de différentes gammes de prix. Les résultats montrent que certains modèles offrent une excellente qualité d'image et de nombreuses fonctionnalités, tandis qu'un appareil bon marché se révèle nettement inférieur. L'utilisation de ces caméras place toutefois rapidement les usagers dans une zone grise sur le plan juridique.

Une dashcam est une caméra qui enregistre l'avant du véhicule pendant la conduite. Elle doit être installée de manière à ne pas gêner la visibilité du conducteur et devrait donc être placée dans la partie inférieure du pare-brise. Le TCS a testé sept dashcams de différentes catégories de prix.

Accent sur la qualité d'image et l'étendue des fonctionnalités

Dans le test du TCS, la Viofo A229 Pro 2CH-4K Dual et la Vantrue N4 Pro obtiennent la mention "excellent". La Viofo A229 Pro convainc par une qualité d'image remarquable grâce à une résolution 4K à l'avant et 2K à l'arrière. Sa caméra double permet des prises de vue détaillées de jour comme de nuit, soutenues par un filtre CPL qui réduit les reflets. La dashcam est robuste et fiable même à haute température grâce à son supercondensateur. Elle accepte des cartes mémoire allant jusqu'à 512 Go. L'installation est toutefois un peu plus complexe, car les deux caméras doivent être alimentées.

La Vantrue N4 Pro est une caméra triple haut de gamme enregistrant simultanément l'avant, l'arrière et l'habitacle. Avec une résolution de 4K + 2K + 1080p, elle fournit des images extrêmement détaillées. Le capteur Sony STARVIS 2 assure une excellente vision nocturne et le large champ de vision couvre presque tous les angles. La caméra est très bien finie, mais consomme davantage d'énergie et est plus visible dans le véhicule en raison de sa taille. C'est le modèle le plus cher du comparatif, mais également celui offrant l'équipement le plus complet.

Quatre caméras obtiennent la note jugées "très recommandés". La Viofo A119 Mini 2 offre une qualité d'image solide, une utilisation simple et une connexion Wi-Fi à un prix attractif. Elle est idéale pour celles et ceux qui recherchent une caméra double de haute qualité avec résolution 4K. La Garmin Mini 3 séduit par sa construction compacte, son application intuitive et son contrôle vocal, tandis que la Nextbase 522GW se distingue par son écran tactile et des fonctions supplémentaires telles que la commande vocale Alexa et la fonction d'appel d'urgence. La Xiaomi 70mai A400 Raudon fournit de bonnes performances générales, mais montre des faiblesses lors des prises de vue nocturnes.

En revanche, l'Auto Dashcam HD DVR 120° impose plusieurs compromis en raison de son prix très bas : qualité d'image médiocre de jour comme de nuit, absence totale de fonctions telles que GPS, Wi-Fi ou application, mémoire limitée à 32 Go et qualité de fabrication insuffisante.

Le test montre qu'une bonne dashcam ne doit pas forcément être chère, mais qu'il ne faut pas attendre grand-chose d'un modèle bon marché. Celles et ceux qui dépendent d'enregistrements fiables de jour comme de nuit devraient privilégier des modèles dotés de capteurs de haute qualité.

Fonction dashcam dans les véhicules modernes

De plus en plus de véhicules neufs sont équipés de caméras intégrées qui servent non seulement d'aide à la conduite, mais aussi de dashcams à part entière. Chez Tesla, le Sentry Mode (mode sentinelle) utilise les caméras périphériques pour surveiller le véhicule en roulant comme à l'arrêt, détecter les mouvements et enregistrer automatiquement les incidents. De nombreux autres constructeurs proposent aujourd'hui une fonction dashcam intégrée.

Accent sur la protection des données

L'utilisation de dashcams est en principe autorisée en Suisse, mais soumise à des restrictions claires en matière de protection des données. Les enregistrements sont considérés comme des données personnelles si des visages ou des plaques minéralogiques sont reconnaissables. Ils ne peuvent donc être utilisés que dans un cadre privé ou pour constituer une preuve en vue de sa propre défense. Une surveillance permanente ou sans motif de l'espace public n'est pas autorisée. Publier en ligne des enregistrements où des personnes ou des plaques sont identifiables porte atteinte aux droits de la personnalité et peut entraîner des poursuites civiles.

L'usage d'une dashcam est admis notamment si l'enregistrement se déclenche uniquement lors d'un événement particulier (accident, choc, etc.), lorsqu'elle n'effectue pas d'enregistrements en continu et qu'aucune publication des images n'a lieu. La transmission aux assurances ou à la police est autorisée, mais la diffusion sur les réseaux sociaux sans consentement ne l'est pas. Les enregistrements réalisés en secret ou sans l'accord des personnes concernées sont considérés comme illicites. Leur utilisation par un tribunal n'est admise que si elle est indispensable à l'élucidation d'un crime grave. Le TCS recommande aux automobilistes d'utiliser des enregistrements en boucle, d'informer les passagers et de ne conserver ou transmettre les images qu'en cas de nécessité.