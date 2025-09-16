Allianz Suisse

Wechsel in der Geschäftsleitung der Allianz Suisse

Bild-Infos

Download

Wallisellen (ots)

Bei Allianz Suisse kommt es per 1. Januar 2026 zu einem Wechsel in der Geschäftsleitung. Agata Przygoda, seit 2022 Chief Operating Officer und Mitglied der Geschäftsleitung, hat sich entschieden, vor der Übernahme einer neuen Rolle in der Allianz Gruppe eine familiäre Auszeit zu nehmen. Ihre Nachfolge in der Geschäftsleitung übernimmt Patrick Maurer, seit 2007 in verschiedenen Fach- und Führungsfunktionen bei der Allianz Suisse tätig.

Agata Przygoda begann ihre Allianz-Karriere 2007 als Procedures and Quality Team Managerin bei der Allianz Bank Polska. Seitdem hat sie innerhalb der Allianz Gruppe verschiedene operative Fach- und Führungspositionen bekleidet. Seit 2017 war sie als COO tätig, zunächst für die Region Zentral- und Osteuropa, anschliessend bei der Allianz Slowakei und zuletzt bei der Allianz Suisse. Während der letzten vier Jahre hat sie ihre ausgeprägte operative Expertise bei der Allianz Suisse gewinnbringend zum Einsatz gebracht und die Digitalisierung massgeblich vorangetrieben. Unter ihrer Führung hat die Allianz Suisse die Zukunftsfähigkeit der IT gestärkt, die künstliche Intelligenz zur systematischen Nutzung im Unternehmen eingeführt und den Reifegrad des Unternehmens für datengetriebene Entscheide erhöht sowie die agile Zusammenarbeit kontinuierlich weiterentwickelt.

Patrick Maurer begann seine Laufbahn bei der Allianz Suisse im Jahr 2007 als Projektleiter. 2010 wurde er zum "Head of IT-Requirements Engineering" ernannt, wo er für das Anforderungsmanagement der Operations-Applikationen verantwortlich war. Ab 2015 übernahm er die Verantwortung für den Bereich Einzelleben und setzte unter anderem durch neue Produkte und erste Digitalisierungen erfolgreich Wachstumsimpulse. Von 2020 bis 2024 war er als "Head of Corporate / Digital Transformation" tätig, wo er die agile Transformation mit über 300 Mitarbeitenden vorantrieb und innovative Themen wie Process Mining und KI-Vorhaben einführte. Zuletzt brachte er seine Fähigkeiten als "Leiter Geschäftsfeldentwicklung Vertrieb" erfolgreich zur Wachstumsunterstützung im Vertrieb ein. Der zweifache Familienvater hat eine Ausbildung im Versicherungswesen und einen Master in Projektmanagement der Universität Salzburg.

"Es freut mich sehr, dass wir mit Patrick Maurer einen internen Nachfolger mit einem beeindruckenden Leistungsausweis für die Position des COO gewinnen konnten. Seine Ernennung ermöglicht uns einen nahtlosen Übergang, da er die Allianz aus verschiedenen Managementpositionen bestens kennt. Ich freue mich auf die zukünftige Zusammenarbeit. Gleichzeitig möchte ich Agata für ihr grosses Engagement in den vergangenen Jahren und ihre Verdienste, insbesondere im Bereich der Digitalisierung bei der Allianz Suisse, herzlich danken. Für ihre private und berufliche Zukunft wünsche ich ihr alles Gute", so Laura Gersch, CEO Allianz Suisse.

Hinweis für die Redaktion

Ein hochaufgelöstes Portrait von Patrick Maurer können Sie auf unserer Webseite in der Rubrik Medienmitteilungen herunterladen.