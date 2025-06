Allianz Suisse

Allianz Suisse siegt erneut in der Kategorie "Mystery Shopping" im Pensionskassenvergleich

Wallisellen (ots)

Die Allianz Suisse konnte sich erneut in der Kategorie "Mystery Shopping" den 1. Platz bei den Sammelstiftungen mit Vollversicherungen im grossen Pensionskassenvergleich der SonntagsZeitung sichern.

Um Unternehmen in der Wahl der Vorsorgeeinrichtung zu unterstützen, hat das Beratungsunternehmen Weibel Hess & Partner AG in Zusammenarbeit mit der "SonntagsZeitung", "Finanz und Wirtschaft" und "Bilan" zum 20. Mal einen umfassenden Pensionskassen-Vergleich unter frei zugänglichen Gemeinschafts- und Sammelstiftungen sowie 1e-Kadervorsorge-Stiftungen durchgeführt. Anhand anonym eingeholter Offerten wurden Angebote von Gemeinschafts- und Sammelstiftungen verglichen und die Besten der verschiedenen Kategorien ausgezeichnet. Dabei hat es die Allianz Suisse Lebensversicherungs-Gesellschaft AG in der Kategorie "Mystery Shopping" auf den 1. Platz bei den Sammelstiftungen mit Vollversicherungen geschafft. Beim Mystery Shopping wird für ein KMU und seine Angestellten verdeckt ein Angebot angefordert. Die Allianz Suisse hat das günstigste Angebot abgegeben.

Beim diesjährigen Pensionskassen-Rating wurden 40 frei zugängliche Gemeinschafts- und Sammelstiftungen 1e-Kadervorsorge-Stiftungen verglichen. Der Pensionskassenvergleich wird durch einen Beirat begleitet. Dieser legt die themenspezifischen Schwerpunktthemen fest und begleitet die professionelle Durchführung und Auswertung der Studie. Zur Sicherstellung der Objektivität und Unabhängigkeit, rotieren die Beiratsmitglieder. Der Vergleich wurde am Samstag, dem 7. Juni 2025, in der "Finanz und Wirtschaft" und am Sonntag, dem 8. Juni 2025, in der "SonntagsZeitung" publiziert. Am 25. Juni 2025 wird er zudem als Zusammenfassung im Magazin "Bilan" in der Westschweiz erscheinen.