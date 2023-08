Braun

Der neue Braun Series 9 Pro+

Wenn höchster Design-Anspruch und intelligente Rasierer-Technologie auf herausragende Präzision treffen

Bild-Infos

Download

Schwalbach am Taunus (ots)

Die Qualitätsmarke Braun steht seit mehr als 100 Jahren für herausragende Qualitätsstandards und führende Technologie, Innovation und Design. Mit dem Braun Series 9 Pro+ kommt nun das neue Flaggschiff für eine makellose Rasur mit 2-in-1 Rasiersystem auf den Markt. Bei der Entwicklung hat Braun die Verbraucherbedürfnisse genauestens analysiert und adressiert. Das Ergebnis zeichnet sich durch noch mehr Präzision, Gründlichkeit und Komfort aus: effizient, sanft und langlebig. Technologie "Made in Germany".

Der Series 9 Pro+: die beste Rasur von Braun

Höchste Qualitätsansprüche, minutiöse Detailliebe und Ingenieurskunst sind bei Braun die Basis der täglichen Arbeit. Der neue Braun Series 9 Pro+ Rasierer überzeugt vor allem durch sein besonderes Plus an Gründlichkeit und Präzision. Dazu hat Braun den ProComfort-Aufsatz neu entwickelt. Dieses 2-in-1 Rasiersystem beinhaltet neben dem Scherkopf den ProComfort-Aufsatz, der vor der Rasur verwendet wird und in Sekundenschnelle ausgetauscht werden kann. Mit dem ProComfort-Aufsatz wird die Haut zunächst mit 387 Massage-Noppen sanft massiert, um sie so perfekt auf die Rasur vorzubereiten. Durch den Massage-Effekt werden die Härchen leicht aus ihrem Haarkanal herausgezogen und da sie sich erst sehr langsam wieder in den Haarkanal zurückziehen, können sie tiefer abgeschnitten werden, was eine gründlichere Rasur bewirkt. Zudem muss durch diesen Effekt weniger oft über die Haut rasiert werden. Der Scherkopf sorgt dann mit seiner Sonic-Technologie und 10.000 Mikrovibrationen pro Minute für eine makellose Rasur. Das Ergebnis ist eine schnellere, präzisere und hautschonendere Rasur.*

Neues und noch präziseres Finish mit dem ProTrimmer

Der ProTrimmer wurde für ein noch präziseres Konturieren weiterentwickelt. Er zeichnet sich beim Braun Series 9 Pro+ durch eine breitere, gerade Klinge mit verbesserter Geometrie für eine noch überlegenere Schneidleistung** aus. Der ProTrimmer ist im Rasierer integriert und kann mit nur einer kurzen Handbewegung schnell und mühelos ausgefahren werden. Die Klinge aus rostfreiem Chirurgenstahl sorgt für lebenslange*** Schnittschärfe und auch bei längeren Haaren für besondere Präzision. Alle Teile des Series 9 Pro+ sind so konzipiert, dass sie leicht zugänglich sind und im Bedarfsfall einzeln ersetzt werden können. Das trägt entscheidend zur Langlebigkeit des Series 9 Pro+ bei.

Das Extraplus für den Besten von Braun: das 6-in-1 SmartCare Center

Mit dem 6-in-1 SmartCare Center geht der Braun Series 9 Pro+ einen innovativen Schritt weiter in Richtung Komfort und Langlebigkeit. Das SmartCare Center bietet hygienische Reinigung und Pflege: Durch die verbesserte Formel der Reinigungsflüssigkeit wird der Rasierer nicht nur schonend gereinigt, sondern optimal gepflegt und kann somit seine Rasierleistung über die Lebensdauer eines Scherkopfes hinweg erhalten. Die neu entwickelte, verbesserte Reinigungsformel auf Alkoholbasis entfernt die Ansammlung von Talg und kleinen Haarpartikeln. Dank der alkoholischen Reinigungsflüssigkeit werden Keime und Bakterien im täglichen Reinigungsvorgang abgetötet. Das bedeutet eine ums Zehnfache hygienischere Reinigung als einfaches Abspülen mit Leitungswasser. So beginnt jeder Tag mit dem Gefühl, einen neuen Rasierer in der Hand zu halten.

Das 6-in-1 SmartCare Center bietet:

Automatische Programmwahl (3 Programme: Kurz-, Normal- und Intensivprogramm)

Hygienische Reinigung

Schutz gegen Verschleiß: Die Klinge behält bis zu 18 Monate ihre Schärfe

Optimierte Rasierleistung

Aktive Trocknung

Automatisches Laden

Effizient und sanft in jedem Zug, egal ob 1-, 3- oder 7-Tage-Bart

Mit dem Series 9 Pro+ entscheidet man sich für das beste Braun Rasurerlebnis mit überlegener Langlebigkeit. Ob 1-, 3- oder 7-Tage-Bart: Der Braun Series 9 Pro+ passt sich den Gesichtskonturen perfekt an, bietet auch bei schwer zugänglichen Stellen durch die Massagevorbereitung herausragende Ergebnisse und ist mit der verbesserten Reinigungsflüssigkeit des SmartCare Centers der perfekte tägliche Begleiter. Der Braun Series 9 Pro+ ist 100 % wasserdicht, verfügt über ein LED-Display und hat mit seiner leistungsstarken Lithium-Ionen-Batterie eine Laufleistung von 60 Minuten. Wie alle Rasierer von Braun hat der Series 9 Pro+ eine 5-Jahres-Garantie****. Er wird im Werk in Walldürn hergestellt und ist damit 100 % "Made in Germany".

*vs. ohne ProComfort-Aufsatz

** verglichen mit Vorgängermodell

*** 7-Jahres-Produktlebenszyklus

**** Bei Produktkauf zwischen 1.03.23 - 28.02.24 und Online-Registierung. Alle Informationen unter braun.de/garantie

Über Procter & Gamble

Procter & Gamble (P&G) bietet Verbraucher*innen auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com und www.twitter.com/PGDeutschland.