LID Pressecorner

Einladung zur PRESSEKONFERENZ der Berufe des landwirtschaftlichen Berufsfeldes

Ein Dokument

Einladung zur PRESSEKONFERENZ

der Berufe des landwirtschaftlichen Berufsfeldes

Mittwoch, 7. September 2022 um 10.00 Uhr

HALLE 7: BernExpo, Mingerstrasse 6, 3014 Bern

An die Journalisten der Fachpresse, An Journalisten der lokalen und regionalen Presse, Journalisten der Rundfunk- und Fernsehanstalten, An die Journalisten der Online-Presse

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir freuen uns, Sie mit dieser Mitteilung zur Pressekonferenz einzuladen, welche die SwissSkills 2022 für die Berufe des Berufsfeldes Landwirtschaft eröffnen wird. Dieses umfasst die EFZ-Berufe Landwirt/in, Gemüsegärtner/in, Obstfachmann/frau, Winzer/in und Kellermeister/in.

Insgesamt 67 junge Menschen - 9 Frauen und 58 Jungs - werden vom 7. bis 11. September in Bern um den Titel des besten Lehrlings ihres Berufs kämpfen. Zusätzlich zu den Wettbewerben werden während dieser dritten zentralen Veranstaltung der SwissSkills für die 120.000 erwarteten Besucher aus der ganzen Schweiz zahlreiche Vorführungen und Entdeckungsaktivitäten stattfinden.

Loïc Bardet, Direktor von AGORA, Präsident der OdA AgriAliForm und des Organisationskomitees der SwissSkills für Berufe im Berufsfeld Landwirtschaft, und Petra Sieghart, Leiterin von Agriprof beim Schweizerischen Bauernverband, werden die Highlights der Veranstaltung vorstellen und stehen Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung. Ab 11.00 Uhr sind Sie herzlich zum Eröffnungsaperitif der Ausgabe 2022 eingeladen.

Wir freuen uns, Sie auf der Veranstaltung begrüssen zu dürfen, um die nationalen Berufsmeisterschaften zu eröffnen, die ein wichtiges Schaufenster der Schweizer Berufsbildung sind.

Aus organisatorischen Gründen wären wir Ihnen dankbar, wenn Sie Ihre Teilnahme bis zum 6. September 2022 über diese E-Mail-Adresse bestätigen würden: direction@agirinfo.com.

Ansprechpersonen Loïc Bardet Mobile: 079 718 01 88 Petra Sieghart Mobile: 079 669 02 01