Constantin Film gratuliert Sebastian Bezzel zum Jupiter Award 2023

Constantin Film gratuliert Sebastian Bezzel ganz herzlich: Der beliebte Schauspieler wurde am Abend für seine Rolle als "Franz Eberhofer" in GUGLHUPFGESCHWADER mit dem Jupiter Award 2023 als "Bester Darsteller Kino National" ausgezeichnet.

Mit dem großen Publikumspreis von "TV Spielfilm" und "Cinema" werden jedes Jahr die Highlights aus Kino, Streaming und TV geehrt. Über 12 Monate hinweg können die Leser*innen online über ihre Favoriten abstimmen und küren die Preisträger*innen unter anderem in Kategorien wie beste nationale und internationale Filme, Serien sowie Schauspieler und Schauspielerinnen.

GUGLHUPFGESCHWADER ist der achte Teil der Eberhofer-Filme nach den Bestsellern von Rita Falk und war mit über 1,37 Millionen Kinobesucher*innen auch die bisher erfolgreichste Verfilmung der Reihe um Bayerns entspanntesten Provinzpolizisten Franz Eberhofer.

Und für Nachschub ist bereits gesorgt: Mit REHRAGOUT-RENDEZVOUS startet am 10. August das neunte Eberhofer-Abenteuer in den Kinos, von Regisseur Ed Herzog, Drehbuchautor Stefan Betz und Produzentin Kerstin Schmidbauer mit gewohnt trockenem Humor für die große Leinwand verfilmt. Diesmal wird die gemütliche Niederkaltenkirchener Dorfordnung ordentlich durcheinandergewirbelt: Die Oma streikt, die Susi regiert und Franz wird zum Sandkasten-Cop degradiert. Wenigstens gemordet wird nach wie vor in verlässlich niederbayerischer Regelmäßigkeit.